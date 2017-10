Recordurile in materie de cifre de performanta sunt unul dintre cele mai importante aspecte despre care se vorbeste atunci cand vine vorba despre un hipercar cu multe sute de cai putere sub capota. Stim cu totii ca unele performante nici nu ai cum sa le faci daca nu esti pe circuit, insa pentru un hipercar da mereu bine daca isi poate trece in cartea de vizita o asemenea performanta.