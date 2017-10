Tiriac Collection a lansat o aplicatie pentru vizitarea virtuala a galeriei si explorarea 360° a exponatelor in exterior, cat si in interior, in cazul celor mai relevante dintre acestea.

Galeria Tiriac Collection a lansat o aplicatie proprie pentru smartphone, care include peste 170 dintre modelele auto si moto expuse in spatiul din Otopeni. Aplicatia este gratuita si este disponibila gratuit pentru sistemele de operare iOS si Android.

Toti cei care instaleaza aplicatia pe un device mobil pot asculta sunetul motorului sau al claxonului pentru o serie de exponate selectate si pot afla informatii complete despre fiecare model inclus in aplicatie.

Odata cu lansarea Tiriac Collection Mobile App, vizitatorii galeriei Tiriac Collection vor beneficia de wi-fi gratuit pentru a descarca aplicatia care poate fi folosita si ca audio-guide in incinta, prin scanarea QR Code-urilor afisate in dreptul unitatilor expuse. Acest serviciu va fi disponibil de asemenea in autobuzul pus gratuit la dispozitia grupurilor organizate de copii care viziteaza galeria.

Totodata, prin crearea aplicatiei mobile, Tiriac Collection isi propune sa atraga mai multi turisti straini, care pot astfel sa inteleaga mai bine unicitatea obiectivului in momentul in care isi planifica itinerariul in Romania.

Procesul de dezvoltare a aplicatiei a durat aproxmativ trei luni, perioada in care au fost prelucrate peste 35.000 de imagini si 180 de fise cu detalii tehnice si descrieri ale masinilor.

Tiriac Collection este prima galerie auto personala din Romania deschisa publicului, care reuneste modele auto si moto emblematice, atat clasice, produse incepand cu anul 1899, cat si de ultima generatie, apartinand celor mai importanti producatori auto din lume.

Programul de vizitare pentru publicul larg este de vineri pana duminica, in intervalul orar 10:00-19:00.