Toti cei care poseda o masina petrec foarte mult timp la bordul ei. Doar stim cu totii cat de aglomerat poate fi traficul, mai ales la orele diminetii. Avand in vedere acest aspect al vietii noastre cotidiene si faptul ca statisticile realizate de profesionisti ne arata ca un om normal isi petrece in jur de 38 de ore pe an in masina, ne-am gandit ca ar fi cazul sa va spunem care sunt cele mai frumoase interioare de masini.