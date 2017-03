15 posturi de munca sunt disponibile pentru lucratorii calificati in domeniul hotelier-gastronomic, prin intermediul retelei EURES, care doresc sa munceasca in Germania. Salariile ajung la 2.000 de euro.

Astfel, angajatorii germani cauta 8 ospatari, 2 receptioneri, 2 bucatari, 2 cameriste si o hostessa. Acestia vor lucra in regim sezonier in Germania, la Hotel Marriott Frankfurt si in alte companii.

Pentru ocuparea posturilor vacante, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

pentru posturile de ospatar: calificare profesionala incheiata si/sau experienta in domeniu, precum si cunostinte bune de limba germana si engleza (nivel B1);

pentru posturile de receptioner si personal intampinare oaspeti: calificare profesionala incheiata si/sau experienta in domeniul hotelier, abilitati de utilizare a sistemului de rezervare OPERA si cunostinte foarte bune de limba germana si engleza (nivel B1/B2 – C1/C2);

pentru posturile de bucatar/commis de cuisine: calificare profesionala incheiata si experienta in domeniu, precum si cunostinte de limba germana (nivel A2 - B1) sau de limba engleza (nivel B1);

pentru posturile de camerista/roomboy: experienta minima in domeniu si cunostinte de limba germana (nivel A2).

Contractele de munca pot fi pe durata determinata, de 8 – 12 luni, cu posibilitate de prelungire, sau pot fi permanente. Salariile oferite sunt urmatoarele

de 2000 - 2250 euro brut/luna pentru posturile de ospatar,

1850 – 2300 euro brut/luna pentru posturile de bucatar,

2095 euro brut/luna pentru posturile de receptioner si personal intampinare oaspeti

minimum 1800 euro brut/luna pentru posturile de camerista/roomboy.

Angajatorii pot asigura cazarea gratuit/contra cost sau ofera sprijin in vederea gasirii unei locuinte.

Persoanele cu domiciliul in Bucuresti, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, strada Spatarul Preda nr. 12, corp cladire C, etaj 1, sector 5, telefon 021/316.55.08, interior 233, pentru a primi formularele de aplicare si pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate.

Sursa foto: Robert Kneschke, Shutterstock