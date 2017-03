Job de vis in afara: salariu 2.500 de euro si o vacanta la 3 luni

200 de tineri cauta in fiecare luna Bogdan Stefanidis Vlad, proprietarul start-up-ului Coplex, firma care intermediaza angajarea tinerilor in joburi de vanzatori de produse cosmetice de lux in centre comerciale, in diferite tari. In functie de cat de cat de mult vand, tinerii pot incasa pana la 2.500 de euro pe luna, iar o data la trei luni sunt rasplatiti cu o vacanta platita.

Coplex, prin programul de work & travel "Ai ce trebuie", cauta persoane care cunosc limbile din tarile in care sunt disponibile joburile (ex. UK, Spania, Franta) si care au spirit de vanzatori. Intermedierea joburilor este gratuita pentru candidati, doar angajatorii fiind cei care platesc.

Dupa ce trec interviurile de angajare, tinerilor, care semneaza un contract de munca de trei luni, li se plateste biletul de avion, iar in prima luna le este asigurata chiria si primesc un salariu de 1.000 de euro. Din cea de-a doua luna de activitate, lucreaza doar pentru comision si achita 300 de euro chirie, insa antreprenorul spune ca veniturile acestora depaseste suma incasata in prima luna.

"Ca sa mentina un nivel de motivatie si de competitie intre ei, angajatorii ii trec pe comision, astfel incat vanzatorii sa se implice, nu sa astepte sa le treaca ziua de munca. Un vanzator castiga dupa prima luna in medie 1.000-1.500 de euro, iar de la al doilea contract poate sa ajunga la 2.500 de euro intr-o luna", a explicat Bogdan Stefanidis Vlad.

Dupa fiecare trei luni de activitate, tinerii au o pauza de 7-12 zile libere, in care pot sa revina in tara, biletele de avion fiind suportate de angajator, iar daca aleg sa revina in aceeasi companie le este platita o vacanta.

"Avem o rata de retentie foarte buna, 70% din angajati continua si cu al doilea contract si avem deja persoane care au ajuns la cel de-al patrulea contract", spune Bogdan Stefanidis Vlad, proprietarul Coplex.

El recunoaste ca sunt si persoane care nu se acomodeaza cu jobul sau cu mediu si aleg sa revina in tara, asa ca 1 din 5 tineri plecati in strainatate revine dupa prima luna de activitate.

Bogdan Stefanidis Vlad spune ca pana in prezent, in cele noua luni de activitate, cei sapte recrutori ai companiei Coplex au evaluat 4.200 de persoane si au selectat pentru joburi circa 200 de persoane. El arata ca in prezent trimite in strainatate 20-30 de persoane in fiecare luna, insa joburi ar fi disponibile pentru 200 de persoane lunar.

Sursa foto: NadyaEugene_Shutterstock