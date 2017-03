La nivel national, un numar total de 10.700 de persoane ocupa functia de curier, dintre care 1.930 sunt femei, potrivit datelor furnizate de Inspectia Muncii. Cele mai multe sunt in Bucuresti (902), Ilfov (352) si Timis (86), iar cele mai putine in Giurgiu (3), Ialomita (3), Neamt (3) si Vaslui (2).

Numar contracte de munca Numar contracte angajate Numar total salariati Numar angajate 10.946 1.970 10.723 1.931

*Numarul contractelor este diferit de cel an angajatilor deoarece un salariat poate avea incheiate mai multe contracte de munca.

Curieratul este o meserie care poate aduce o serie intreaga de provocari unei femei, doar daca ne gandim ce ar insemna livrarea unui frigider sau intalnirea cu un client caruia ii intarzie coletul, insa, dupa cum declara cele care lucreaza in domeniu, si o multime de satisfactii, cea mai mare poate fiind cea a multumirii afisate de un client care tocmai si-a primit produsul mult asteptat.

Wall-Street.ro a stat de vorba cu cateva reprezentate ale acestei profesii si va prezinta povestile lor.

Ruxandra Neagu este curier al companiei DPD in Bucuresti si portar al echipei nationale de fotbal feminin. Ea lucreaza de circa un an in cadrul companiei.

"Fiind sportiv de performanta, mi-a suras ideea de a fi curier si de a invata lucruri noi. Cand am ales meseria de curier, nu am privit-o doar ca pe o sursa de venit necesar existentei, ci ca un nou pas in dezvoltarea carierei mele. Pentru mine, a reprezentat oportunitatea de a intra in zona antreprenoriatului, avand in vedere ca am intrat in sistemul de francizori DPD. Astfel, am devenit mult mai organizata si responsabila", a declarat Ruxandra Neagu.

Ea spune ca desi aceasta profesie este ocupata predominant de barbati, datorita ritmului alert si a volumului de munca foarte mare, ea considera ca femeile pot practica aceasta meserie cu succes, in functie de asteptarile pe care le au de la cariera lor. In plus, crede ca femeile sunt firi mult mai diplomate decat barbatii, criteriu definitoriu in meseria de curier.

Considera ca diplomatia este calitatea principala de care are o persoana trebuie sa dea dovada pentru a profesa in functia de curier.

"De-a lungul carierei am interactionat cu tipologii si caractere diferite de oameni. Unii clienti sunt mai calmi, altii mai agitati. Unii vor intelege ca, uneori, micile intarzieri ale livrarilor nu depind doar de curieri, altii nu. Tocmai de aceea, cred ca diplomatia este o calitate esentiala pentru a face fata tuturor acestor contraste. Pe mine m-a ajutat sa trec peste micile neintelegeri cu clientii intr-o maniera eleganta. De asemenea, consider ca perseverenta si rabdarea sunt elemente cheie pentru practicarea acestei meserii", a reliefat Neagu.

In acelasi timp, cea mai mare provocare este aceea de a-ti pastra calmul.

Este o meserie solicitanta, care te pune fata in fata cu diverse situatii, unele amuzante, altele dificile. Important e sa stii cum sa te temperezi in cazul in care situatia iti cere acest lucru

Pe de alta parte, cele mai placute momente vin tot din interactiunea cu clientii.

"Pentru mine, cea mai frumoasa parte a acestei meserii este momentul in care clientul isi primeste produsul mult dorit si realizez ca si eu am contribuit la fericirea lui", a incheiat Ruxandra Neagu.

Cristina Huber este curier al companiei FAN Courier de cinci luni, in Timisoara, si considera ca i se potriveste manusa.

"Am ales acest job in urma cu cinci luni pentru ca sunt permanent in cautare de ceva nou, care sa ma ajute sa imi dezvolt sau gasesc noi abilitati chiar daca uneori asta inseamna sa dai curs unor provocari dificile. Privesc lucrurile in mod constructiv, oricat de grele ar parea", a spus aceasta.

Ea considera ca pentru a profesa in aceasta meserie trebuie sa dai dovada de bun simt, resposabilitate si rabdare.

"Provocarile sunt multe, dar pentru mine principale au fost dezvoltarea simtului de orientare, atentia si rabdarea. (...) Momentele de satisfactie vin la sfarsitul zilei, iar cele mai placute sunt acelea cand, desi ma aflu in impas, colegii imi sar in ajutor", a explicat Cristina Huber.

Si Ramona Miklos (foto dreapta) lucreaza la FAN Courier de noua ani si iubeste aceasta profesie, desi o considera plina de provocari.

"Este o meserie frumoasa si nu cred ca este destinata exclusiv barbatilor. Lucrez in FAN Courier de 9 ani, iar fiecare zi imi aduce ceva nou. Azi, pot spune ca imi ador jobul si ca, cel putin momentan, nu imi doresc vreo schimbare. (...) fiecare zi este plina de provocari care se traduc in locuri noi, clienti noi, situatii noi pentru care trebuie sa gasesti solutii rapid. Comunici foarte mult cu oamenii iar in final, de fapt, inveti foarte multe lucruri", spune aceasta.

Curajul, vointa, increderea in sine si pasiunea sunt ingredientele necesare in aceasta profesie, considera Miklos.

Imi place atat de mult jobul meu incat ma bucur de fiecare moment in parte indiferent ca e cafeaua impartita cu colegii inainte sa iesim pe traseu, fiecare zambet primit de la clientul multumit sau simplul “Multumesc” spus la livrare. Satisfactia zilnica vine dintr-o suma de gesturi.

Timea Malearciuc practica meseria de curier de sapte luni in cadrul FAN Courier si, desi nu stia nimic despre aceasta profesie la inceput, acum spune ca orice provocare poate fi depasita cu rabdare si atentie.

"Acum sapte luni cand am venit in companie am spus ca vreau sa incerc ceva nou. Constat ca mi se potriveste manusa, asa ca ma bucur ca am avut curajul sa intru in domeniul acesta despre care nu stiam mai nimic acum un an. Meseria de curier necesita foarte multa ambitie, curaj si determinare", considera ea.

Timea arata ca in profesia de curier provocari sunt multe si diverse, de la traficul, cateodata infernal din oras pana la atentia sporita pentru orice plic sau colet care se preda. Toate sunt insa depasite cu rabdare si atentie.

Ii este dificil sa faca o lista cu cele mai bune momente, considera insa ca cele mai importante sunt armonia echipei din care fac parte, micile glume de dimineata, zambetele si atmosfera placuta. Pe de alta parte, cel mai dificil moment este prima zi de munca, "cand nu ai voie sa te pierzi in oras dar ai voie sa intri putin in panica. Dupa ce scapi de panica, trebuie sa dai de capat problemei, ceea ce am si reusit!".

Sursa foto: Monkey Business Images, Shutterstock