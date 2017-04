Sistemul medical privat ii tenteaza pe specialistii din sanatate cu oportunitati de dezvoltare, dar, in special, cu salarii corecte. Astfel, in spitalele si clinicile private multi dintre medici castiga inca de la debut peste 1.000 de euro, iar specialistii cu experienta vasta ajung sa isi dubleze aceasta suma.

Situatia salariilor medicilor si asistentilor medicali care lucreaza in sistemul privat este prezentata intr-o analiza realizata de MEDIjobs, prima platforma de recrutare dedicata exclusiv domeniului medical din Romania.

Raportul prezentat are ca scop transparentizarea procesului de recrutare si doreste sa ofere un instrument util de informare tuturor specialistilor medicali activi pe piata muncii.

Debutantii de la ATI incaseaza 6.000 de lei

Conform acestuia, salariul mediu net al unui medic specialist proaspat absolvent se incadreaza in intervalul de 3.000-3.500 de lei. Salariile medicilor fara experienta difera in functie de specializarea pe care acestia si-au ales-o.

Astfel, cea mai bine platita specializare este reprezentata de ATI – anestezie si terapie intensiva, acolo unde primul salariu al unui medic debutant poate ajunge pana la 6.000 de lei. Dupa ATI, medicii care aleg specializarile neurologie, oftalmologie, medicina de urgenta si diabetologie pot debuta cu un salariu de pana la 5.000 de lei. La salarii de aproape 4.000 de lei se pot astepta medicii care au ales specializarile recuperare medicala, obstetrica-ginecologie, medicina interna, medicina de laborator si cardiologie.

Mai mult, in media pietei se situeaza salariile de 3.000-3.500 de lei din cadrul specializarilor reumatologie, psihiatrie, pneumologie, pediatrie, ortopedie, nefrologie, medicina generala, medicina de familie, endocrinologie si dermatologie. Plafonul salarial in cazul specialistilor care aleg sa practice medicina muncii scade pana la 2.500 de lei. De asemenea, medicii stomatologi fara experienta primesc in medie un salariu mai mic decat media pietei, in intervalul 2.000-2.500 de lei.

Deficitul creste salariile din Moldova

Diferente intre salariile medicilor fara experienta s-au inregistrat si in functie de zona tarii in care acestia aleg sa profeseze. Media salariilor medicilor specialisti din Moldova se ridica peste media tarii, in jurul pragului de 4.000 de lei. Acest lucru se datoreaza faptului ca aceasta parte a tarii sufera de un deficit de medici fara precedent. Acest lucru ii determina pe angajatorii din sistemul privat de sanatate sa mareasca nivelul salariului de debut, pentru a atrage cat mai multi candidati competenti. In Centrul si Vestul tarii, salariile medicilor debutanti se incadreaza, in general, in media pietei.

Experienta isi spune cuvantul

Nivelul salarial creste treptat la medicii cu experienta intre 3 si 5 ani, salariile medii ale acestora ajungand in intervalul 4.500-6.000 de lei pe luna, la nivel national. In topul listei se afla medicii specialisti care lucreaza in sectiile de anestezie si terapie intensiva, un candidat cu experienta in acest domeniu putand primi un salariu de pana la 10.000 de lei.

In cazul medicilor primari, cu peste 10 ani de experienta, salariile medii ajung undeva intre 6.000 si 10.000 de lei pe luna, la nivel national. Veniturile mai mari se datoreaza Casei de Asigurari de Sanatate care deconteaza sume mai mari pentru tratamentele efectuate de specialistii cu experienta.

Cum se calculeaza veniturile medicilor specialisti din sistemul de sanatate privat

In cele mai multe cazuri, castigurile medicilor sunt alcatuite din salariul pe care angajatorii il ofera, alaturi de un procent din incasarile venite in urma consultatiilor (in general, procentul variaza intre 45 si 50%, in functie de companie) si anumite sporuri, in functie de specializare. De retinut este faptul ca veniturile unui medic specialist pot creste considerabil in concordanta cu anumite competentele suplimentare dobandite. Spre exemplu, un medic nefrolog poate incasa cu pana la 2.000 de lei mai mult daca acesta se ocupa si de procedura de dializa.

Asistentii debuteaza cu salarii de 1.500 de lei

Raportul MEDIjobs prezinta si date privind nivelul salarial in cazul asistentilor medicali. Salariile asistentilor proaspat absolventi ai scolii post-liceale (0 ani experienta) ajung in medie la 1.500 de lei. La fel ca in cazul medicilor specialisti debutanti, in cadrul anumitor specializari, salariile pot depasi media cu cateva sute de lei pe luna. Este cazul asistentilor ce profeseaza sectiile de terapie intensiva, al caror salariu de inceput se ridica la suma de 1.800 de lei. Salarii peste media pietei, de peste 1.600 de lei, pot primi asistentii care lucreaza in sectiile de chirurgie, urgente, la cardiologie sau obstretica-ginecologie.

Asemenea situatiei medicilor specialisti, asistentii medicali pot fi remunerati diferit, in functie de zona geografica unde profeseaza. De exemplu, asistentii din Moldova primesc in medie salarii intre 1.500 si 1.600 de lei, motivul principal al acestei diferente fiind incercarea companiilor de a atrage mai mult personal in aceasta zona, pentru a suplini deficitul de forta de munca. In ceea ce priveste salariile asistentilor din zona Centrala si de Vest a tarii, acestea se incadreaza in intervalul 1.200 – 1.600 de lei.

In cazul asistentilor medicali cu experienta, salariile ajung in intervalul 2.000-2.500 de lei pe luna, exceptie facand sectiile de anestezie si terapie intensiva, unde salariile pot ajunge pana la 3.000 de lei. Pe langa salariul oferit, asistentii primesc si bonuri de masa, in valoare de maximum 300 de lei pe luna si, in unele cazuri, tichete de vacanta.

Datele prezentate in raport au fost prelevate din peste 300 de procese de recrutare desfasurate direct prin platforma www.medijobs.ro, din prima parte a anului 2017.

