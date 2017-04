Compania PepsiCo demareaza programul de intership pentru studenti, in urma caruia 25 de tineri au sansa de a face practica si, ulterior, sa fie angajati in cadrul organizatiei.

Toti cei care doresc sa aplice trebuie sa acceseze platforma Butterfly Effect si sa urmeze pasii de inscriere. Programul se desfasoara sub forma unui concurs in baza caruia 25 de studenti vor fi selectati pentru sesiunea de internship din acest an, ce se va desfasura in perioada mai - septembrie 2017.

Persoanele selectate vor avea ocazia sa-si dezvoltele abilitatile in cadrul departamentelor de Marketing, Vanzari, Resurse Umane, Financiar, IT, Financiar si Supply Chain. Inscrierile sunt deschise pana la data de 28 aprilie, iar studentii selectati vor fi anuntati pe 08 mai 2017, pe acelasi website.

La finalul internshipului, cei mai buni studenti au posibilitatea sa devina angajati permanenti ai PepsiCo.

"Internshipul este dedicat studentilor si masteranzilor care doresc sa se descopere si sa-si depaseasca limitele intr-o echipa dinamica si sudata, unde pasiunea este ingredientul care asigura succesul. Vorbim de un proiect longeviv, in care investim continuu in sustinerea si promovarea talentelor, respectand astfel si angajamentul nostru global - Performanta cu Scop. Ne dorim ca si in acest an programul sa aiba mare succes in randul tinerilor, care sa accepte provocarile lansate de PepsiCo”, a declarat Nicoleta Mitu, East Balkans Talent Acquisition Representative.

Alti tineri au fost angajati in editiile anterioare

Editiile anterioare ale programului „Butterfly Effect” au rezultat intr-un numar mare de tineri care au fost angajati de PepsiCo in mai multe departamente si care au ajuns sa ocupe diverse functii in organizatie - de la Jr Brand Manager, pana la Change, Culture & Engagement HR Lead, Greater Balkans FP&A Analyst, Talent Acquisition Coordinator si altele.

Unul dintre exemple este Lidia Grosan, intern PepsiCo in cadrul primei editii, iar in prezent HR Representative, PepsiCo Romania.

„In 2010, am facut primul pas in cariera prin participarea la prima editie a programului PepsiCo Butterfly Effect Internship. A fost inceputul unei calatorii frumoase, cu multe oportunitati. Alaturi de PepsiCo, am avut ocazia sa-mi construiesc o cariera in domeniul pe care mi l-am dorit, sa leg prietenii cu oameni minunati si sa coordonez proiecte interesante, de care sunt mandra. Am vazut cum programul de internship Butterfly Effect a crescut de la an la an, iar fostii interni sunt acum adevarati experti in departamentele din care fac parte”, a povestit Lidia despre experienta sa.

Produsele PepsiCo sunt prezente in peste 200 de tari si teritorii din intreaga lume. Compania a generat peste 63 miliarde dolari venit net in 2016, adus de un portofoliu de alimente si bauturi care include Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker si Tropicana.

Sursa foto: rawpixel, shutterstock