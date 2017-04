Managerii care isi doresc sa isi antreneze abilitatea de a lua decizii cand sunt sub presiune sau care isi doresc sa lucreze mai bine in echipe si obtina succesul alaturi de colegii lor au la dispozitie un program prin care isi pot dezvolta leadershipul invatand sa piloteze nave maritime.

Creative&Bright, companie de training, teambuilding si wellbeing, in parteneriat cu Yachting Holiday, firma specializata in organizarea de croaziere pentru segmentul premium, au lansat „The Blue Adventure”, programul de leadership prin tehnici de pilotare a navelor maritime. Programul dureaza trei zile, se desfasoara pe Marea Mediterana, iar prima serie de antrenament se va forma pentru perioada 18-21 mai.

Programul li se adreseaza liderilor din companii, care se afla in pozitii de top si middle management si care conduc echipe formate din minimum cinci persoane.

Costul unui program de 3 zile/participant este cuprins intre 1.500-2.000 euro, in functie de numarul de persoane, si include:

trainerii si personalul specializat in conducerea navelor

transportul cu avionul

chiria navelor si taxele portuare

toate mesele

personalul medical

Conceptul programului este unul experiential si are la baza principiul fundamental al navigatiei, respectiv capacitatea de a determina pozitia navei si drumul de urmat in siguranta intre doua puncte.

„Ofiterii din marina militara americana respecta patru principii de gestionare a riscurilor: accepta riscul doar atunci cand beneficiile sunt mai mari decat costul, nu accepta riscuri inutile, anticipeaza si gestioneaza riscul prin planificare, ia decizii in conditii de risc asumat. Practic, am construit alaturi de partenerii nostri “The Blue Adventure”, un program combinat de leadership, menit sa antreneze abilitatea de a lua decizii de business in medii nesigure si contexte diferite, de a lucra in echipa, de a depasi rutina si de a conduce echipele catre succes”, declara Dana Tudor Tanase, managing partner Creative & Bright.

Managerii care participa in acest program vor deprinde, pe de o parte, abilitati de conducere a unei nave prin tehnici de navigatie costiera, estimata, astronomica, impreuna cu principii de leadership aplicate de ofiteri ai armatelor marine in timpul unei operatiuni.

Cea de a doua componenta a programului este mai relaxanta si axata pe aventura, treasure hunting, jocuri de echipa, tehnici de supravietuire, menite sa intareasca lucrul in echipa, comunicarea, gestionarea situatiilor imprevizibile si management schimbarii.

Dupa testarea in faza beta, programul este functional si va fi derulat in perioada mai-octombrie 2017.

Echipa de proiect a ales Marea Mediterana pentru implementarea “The Blue Adventure”, un beneficiu fiind apa mult mai linistita decat in cazul Marii Negre si cu salinitate mai mare, ceea ce reduce semnificativ inconvenientele legate de raul de mare. De asemenea, toate activitatile se vor desfasura in conditii de maxima securitate, la bordul ambarcatiunilor se va afla in permanenta o echipa medicala specializata.

Creative & Bright, companie de consultanta in business avand capital romanesc, implementeaza programe complexe de training (project management, strategie si inovare, change management, analiza de business, process management, leadership), organizeaza evenimente pentru corporatii si dezvolta programe ample de wellbeing. Clientii Creative&Bright sunt companii multinationale din domenii precum finance-banking, FMCG, IT&C, automotive, agro, pharma, oil&gas.