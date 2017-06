Cu toate acestea, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa treci singur prin toate, doar pentru ca fiecare antreprenor a fost in pielea ta la un moment dat. Citeste in continuare cateva lectii importante pe care le-au invatat antreprenorii de succes si au reusit sa-si imbunatateasca afacerea, potrivit Entrepreneur.

1. Un antreprenor ar trebui sa gandeasca mai mult ca un adolescent

Willian Vanderbloemen, fondator si CEO al Vanderbloemen Search Group, sustine ca adolescentii cauta cel mai mult online fapte sau raspunsuri la intrebari. “Antreprenorii vor lua notite despre acest lucru si vor construi afacerile lor cu modele care se sprijina pe invatarea instantanee si solutii rapide”, spune Vanderbloemen.

In general, o gandire de adolescent te poate ajuta sa inveti cum sa te adaptezi la schimbari, precum si sa intelegi nevoile si cerintele pe care urmatoarea generatie de consumatori le va avea.

2. Un antreprenor invata din mers

Desi exista o multime de cursuri pentru antreprenori oferite de colegii si universitati sau de mediul online, nimic nu se poate compara cu formarea la locul de munca. Si asta inseamna sa faci greseli, precum sa angajezi oameni nepregatiti pentru ca esti nerabdator, sa incerci sa faci totul o prioritate, sa incerci sa faci totul pe cont propriu si sa fii ingrozit de esec.

Cu cat recunosti mai repede greselile pe care le-ai facut si le folosesti drept experienta de invatare, cu atat mai puternic vei deveni ca antreprenor.

3. Un antreprenor de succes stie: clientii sunt multumiti cand angajatii sunt fericiti

Traim intr-o lume in care clientii se afla in centru. De fapt, unii se pot concentra pe clientii lor atat de mult incat neglijeaza faptul ca angajatii trebuie sa se afle pe primul loc. In cele din urma, cum poti sa-ti faci clientii fericiti daca angajatii tai nu sunt?

Unul dintre cele mai bune modalitati de a pastra clientii satisfacuti este de a transforma cultura companiei in jurul urmatoarelor sfaturi:

Asculta angajatii care au dificultati pentru a le adresa intrebari. Daca in continuare vor provoca probleme, probabil, va trebui sa-i inlocuiesti cu cineva care se pricepe mai bine.

Incurajeaza angajatii sa ofere feedback, dar asigura-te ca iti spun si solutiile in cazul in care este nevoie.

Nu pedepsi angajatii pentru criticile pe care le fac.

Organizeaza intalniri individuale pentru a putea discuta despre orice problema, ingrijorare si pentru a le oferi un feedback.

Daca faci greseli, trebuie sa ti le asumi.

4. Cu cat un antreprenor este mai transparent, cu atat mai mult succes are

Cum te astepti sa infrunti o situatie dificila daca nu esti cinstit nu numai cu tine, ci si cu echipa si partile interesate. Daca refuzi sa accepti ca este o situatie rea, sunt sanse mari sa se agraveze.

In plus, daca esti transparent cu echipa si cu partile interesate poti organiza o sesiune de brainstorming si poate cineva va veni cu o solutie care ar putea salva ziua.

Cu alte cuvinte, depaseste-ti ego-ul si recunoaste cand ai probleme si ai nevoie de ajutor.

5. Un antreprenor de succes are si simtul umorului, pe langa seriozitate

Cu totii facem greseli. Toti ne impiedicam si cadem. Uneori ne facem nebuni pe noi insine. In loc sa fii ingrijorat sau panicat, ceea ce te poate distrage de la lucrurile cu adevarat importante, trebuie sa inveti sa zambesti si sa nu iei atat de mult in serios incat sa poti trece peste. Este bine pentru sanatatea ta mentala, emotionala si fizica.

Dupa cum a spus miliardarul Richard Branson: “Umorul, cred ca este o parte foarte important in construirea unei afaceri, nu lua prea in serios si fii dispus sa ai un simt al umorului”.

Sursa foto: View Apart / Shutterstock.com