In ciuda a ceea ce am putea crede cu totii, la prima vedere, salariul nu mai este un factor determinant in alegerea unui loc de munca. De asemenea, leafa nu mai este un motiv suficient de bun nici pentru cei care vor sa isi schimbe locul de munca. Informatiile provin din studiul Romania’s Favorite Employers, realizat de Inspire Group.

Desi salariul este un factor important atunci cand romanii isi aleg un loc de munca, acesta se afla abia pe locul sase in topul criteriilor urmarite pentru alegerea unui job. Pe primul loc se afla "respectarea contractului, seriozitate", pe locul doi, "mediu de lucru placut", iar pe locul trei, "relatiile bune cu superiorii si managementul". Urmeaza, in ordine, "echilibrul intre viata personala si profesionala" si "oportunitatile de promovare si dezvoltare".

De asemenea, aproape doua treimi dintre cei care intentioneaza sa isi schimbe locul de munca in urmatoarele 12 luni doresc sa faca, in primul rand, un pas inainte in cariera, salariul fiind abia pe locul doi. O serie de beneficii importante, precum bonusuri de performanta, cursuri/programe de training, program de lucru fexibil, al 13-lea salariu sau servicii medicale private - platite partial, pot influenta decizia romanilor de a se angaja sau de a ramane intr-o companie.

La intrebarea "cat ar trebui sa castigati in plus, pentru a va hotari sa schimbati actualul loc de munca", cei mai multi romani au spus ca intre 40% si 50%.

Mai mult de jumatate dintre romani s-ar muta in alta tara cu jobul

Peste jumatate dintre cei care au participat la studiu au declarat ca sunt de acord sa se mute cu serviciul in alta tara, in vreme ce 44% dintre ei s-ar muta cu locul de munca in alt oras din Romania.

Cluj-Napoca este orasul in care cei mai multi romani s-ar muta in scop de serviciu. Pe locul doi se afla Bucurestiul, iar pe locul trei, Brasovul.

Topul celor mai doriti angajatori

Potrivit studiului Romania’s Favorite Employers, industriile atractive in randul fortei de munca sunt: IT, industria alimentara, farma si FMCG, la polul opus situandu-se agricultura si constructiile. IT-ul nu este doar cea mai ravnita industrie, ci si domeniul de activitate despre care potentialii angajati considera ca ofera cele mai mari beneficii salariale si extra-salariale, urmat de un procent de 10% pentru industria alimentara si de 9% pentru cea farmaceutica.

In top zece cei mai cunoscuti angajatori de pe piata locala sunt Vodafone Romania, Orange, EMAG, Telekom, ING, IBM Romania, Coca-Cola HBC, Avon, Kaufland si McDonald’s.

Google Romania, Microsoft, IBM Romania, Oracle – divizia IT, Bitdefender, Adobe, Orange, Dell, ING, BMW sunt companiile unde mai mult de 50% dintre respondenti si-ar dori sa isi construiasca o cariera.

