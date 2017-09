La sfarsitul lunii iulie 2017, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 4,18 la suta, mai mare decat cea din luna anterioara, din cauza inregistrarii absolventilor in baza de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Peste 366.000 de someri sunt la nivel national, cei mai multi in Vaslui si Teleorman.

Un comunicat de presa transmis, luni, de catrre ANOFM, arata ca la sfarsitul lunii iulie, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 4,18 la suta, mai mare cu 0,03 puncte procentuale decat cea din luna anterioara, potrivit News.ro. ”Cresterea a fost determinata de inregistrarea absolventilor in baza de date a ANOFM, situatie care se regaseste in aceeasi perioada si in anii precedenti, rata somajului din luna iulie a anului 2016 fiind cu 0,61 puncte prpcentuale mai mare fata de cea a acestui an”, se arata in document.

Dintre cele 366.576 persoane inregistrate in evidentele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, 62.003 primeau indemnizatie de somaj. Comparativ cu luna precedenta, rata somajului masculin a ramas constanta la 4,49 la suta, iar rata somajului feminin a crescut de la 3,75 la suta in luna iunie, la 3,81 la suta.

Cei mai multi someri aveau intre 40 – 49 de ani (105.980), urmati de cei din grupa de varsta 30 – 39 de ani (74.850), la polul opus aflandu-se persoanele intre 25 – 29 de ani (27.366). Referitor la structura somajului dupa nivelul de instruire, somerii fara studii si cei cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional aveau ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistrati in evidentele ANOFM (79,28%).

In cea de-a saptea luna a acestui an, rata somajului s-a diminuat in 17 de judete, cele mai mari scaderi inregistrandu-se in judetele: Bistrita Nasaud, Hunedoara, Harghita, Alba, Suceava, Gorj si Dambovita. cu 0,13 pp. in municipiul Bucuresti rata somajului are aceeasi valoare ca luna precedenta.

Nivelurile cele mai ridicate ale ratei somajului au fost in judetele Vaslui (10,38%), teleorman (10,15%), Galati (9,66%), Buzau (9,44%), Mehedinti (9,31%), Dolj (8,56%), Olt (6,71%), Gorj (6,64 %), urmate de judetele Ialomita (6,45%) si Bacau (6,03%). Judetul Ilfov a continuat sa inregistreze, si in luna iulie 2017, cea mai mica rata a somajului (1,07%).

