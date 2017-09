"In ultimii 200 de ani, industria prelucratoare a creat locuri de munca. Dar, astazi, datorita intelegintei artificiale si a robotizarii aceasta ramura a industriei nu mai constituie principalul motor al crearii de locuri de munca", a spus Jack Ma, intr-un discurs la Forumul Bloomberg Global Business din New York City. Potrivit sefului Alibaba, in viitorul apropiat, nu vom mai vorbi despre un anumit lucru "Fabricat in China" sau "Fabricat in Statele Unite", ci va fi "Fabricat in Internet", arata CNN Money.

In continuare, Jack Ma a mai spus ca industria serviciilor va deveni, astfel, cel mai mare motor al crearii de locuri de munca. Conforma CNN, pozitia lui Jack Ma ar contrasta cu viziunea economica a presedintelui Statele Unite, Donald Trump, care, in campania sa electorala, a facut promisiuni de a readuce locurile de munca relocate in China, de catre marile corporatii americane.

Dar Jack Ma vede un obstacol major in viziunea sa: abordarea actuala in lumii cu privire la educatie nu ar pregati in mod adecvat tineretul de astazi pentru realitatile pietei fortei de munca de maine. "Modul in care ii invatam... ii va face pe copiii nostri sa-si piarda locurile de munca in urmatorii 30 de ani", a spus seful Alibaba, subliniind ca atunci cand vine vorba de sarcini de calcul complexe, robotii vor performa intotdeauna "mai bine".

In opinia sa, copiii de astazi ar trebui in schimb stimulati sa isi dezvolte imaginatia, pentru a deveni foarte inovatori si creativi. Totusi, in legatura cu inteligenta artificiala, Jack Ma se pozitioneaza drept "realist", dar in acelasi timp si "optimist" si considera ca nu ar trebui sa existe o anxietate generalizata cu privire la un conflict intre oameni si roboti. "Computerele nu vor avea autoritate asupra "intelepciunii" sau "iubirii", ceea ce va oferi omului un avantaj perpetuu", arata seful si fondatorul Alibaba.