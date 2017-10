Circa 100 de companii isi vor prezenta ofertele de munca la targul de joburi Angajatori de Top, care se va desfasura in perioada 20-21 octombrie, la Bucuresti. Evenimentul vine si cu o premiera nationala. Cu ajutorul ochelarilor VR, candidatii pot "vizita" birourile companiilor.

Circa 5.000 de locuri de munca sunt puse la bataie la targul de joburi Angajatori de Top, care va avea loc la Sala Palatului din Bucuresti. Pentru prima data in Romania, in cadrul unui targ de cariere, realitatea virtuala este inglobata in experienta candidatilor. Mai exact, prin intermediul ochelarilor VR, candidatii pot vedea imagini din sediul companiilor.

"Experienta este autentica, sistemul de tracking al privirii detecteaza unghiul de inclinare al capului urmarindu-i directia in care priveste, oferind astfel posibilitatea de a realiza comenzi doar cu privirea", au transmis organizatorii.

Companiile care vor avea optiunea de tur virtual la standul lor sunt: JYSK, Kaufland Romania, DB Global Technology, Michelin Romania, Accenture, Dell Technology, P&G Romania, Carrefour Romania, REWE Romania - Penny Market, IKEA, Euromaster, Lidl Romania, Temenos, Mood Media, WNS Global Services Romania, Genpact, Schneider Electric, Systematic, Suvoda Software, Automatic Data Processing (ADP) Romania, British American Tobacco, Capgemini, Regina Maria, NN Asigurari de Viata, G2Travel, PTC, DB Schenker SSC, InCrys, Allianz Technology, EOS KSI, Reckitt Benckiser, Total Global Services Bucharest.

Ce companii sunt prezente la targ si ce joburi sunt puse la bataie

Cele 5.000 de joburi sunt adresate atat candidatilor cu experienta, celor cu un nivel mediu de experienta, cat si studentilor si absolventilor. Oportunitatile de cariera deschise de companii sunt in departamente precum: Contabilitate – Finante, Achizitii-Logistica-Aprovizionare, Juridic, Marketing, PR, IT, Telecomunicatii, Controlul calitatii, Design, Inginerie, Resurse umane si Vanzari.

O parte dintre companiile care vor fi prezente la targul de joburi Angajatori de Top sunt: ABS Software Development, Accenture, Adecco, Allianz Technology, AMOMA.com, Auchan Retail Romania, Automatic Data Processing (ADP) Romania, BCR, British American Tobacco, Cameron Romania, Capgemini, Carrefour Romania, CCC - Competence Call Center, Comdata Group Romania, Computer Generated Solutions Romania, Concentrix, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell Technology, DRAXLMAIER Group, DXC Technology, EUROMASTER, FINASTRA, G2Travel, Genpact, Grup Renault Romania, HP, IKEA, Ipsos, JTI Romania, Kaufland Romania, Lidl Romania, L'Oreal Romania, McDonald's in Romania, Michelin Romania, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, NN Asigurari de Viata, NXP Semiconductors, OTP Bank, P&G Romania, Pepco, Playtika, PTC, Raiffeisen Bank, Randstad Romania, Reckitt Benckiser, Regina Maria, REWE Romania - Penny Market, Romanian Business Consult, Schneider Electric, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, Stericycle Romania, Systematic, TBI Credit, Teleperformance, TELUS International Europe, Temenos, Total Global Services Bucharest, UniCredit Business Integrated Solutions, Veeam Software, Wipro LTD., Wipro's automotive Center of Excellence, WNS Global Services Romania.

Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit pe https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti, si ulterior, pot participa la eveniment in baza CV-ului tip Barcode.

