Tudor Panait si sotia sa au investit in urma cu trei ani cateva mii de euro intr-o cultura de lavanda, la 20 de kilometri de Timisoara. Afacerea a crescut sustinut de atunci, urmand sa atinga anul acesta pragul de 100.000 de euro si fiind “combustibil” pentru un business conex – Mayie – un brand nascut in 2016 si axat pe productia de cosmetice naturale.

“Initial noi am vrut sa ne jucam cu plante, am gasit lavanda ca pe o planta care ne place, am descoperit-o in Franta si am inceput dintr-o joaca, cu primii butasi de lavanda crescuti in minighivece pe balcon, fara un plan de afaceri concret, fara o dorinta expresa de a creste s-a transformat intr-un business”, a povestit Tudor Panait, co-fondator Mayie, in cadrul emisiunii Profesionistii in Retail.

Cu un background profesional in zona IT si a industriilor creative, respectiv in management in cazul sotiei sale, Tudor sustine ca experienta antreprenoariala a fost una “frumoasa”.

“In clasele I-IV ma uitam la serialul Dallas, imi placea si melodia si vroiam in momentul acela sa fiu afacerist. Habar nu aveam ce inseamna, insa in serial arata bine si vroiam si eu sa fiu la fel. Acum, in calitate de antreprenor, am descoperit puterea controlului. Iti controlezi timpul, flexibilitatea. Aceasta cred ca este cea mai mare caracteristica a antreprenoriatului, pe cand intr-un job propriu-zis nu se intampla asta. Ca antreprenor am puterea ca maine sa decid sa investesc puternic in business sau sa il inchid. Controlul este maxim”, afirma Tudor.

Cei doi soti sunt acum producatori industriali de lavanda, realizand in unitatea de productie situata la 20 de km de Timisoara ulei de lavanda. Asa a aparut, natural, conceptul Mayie.

“Mayie a aparut in peisaj ca o joaca si mai mare. La un moment dat business-ul mergea si primavara trecuta am observat ca nu exista in piata ulei de lavanda cu calitati terapeutice superioare, produs in Romania si nici macar importat. Sunt cateva nume mari, scumpe, care vin din SUA. Am decis atunci sa ambalam in sticlute uleiul nostru de lavanda. Din primavara pana in toamna a fost o perioada de tatonare, de vanzare, sa stabilim un pret. Oamenii nu erau dispusi sa plateasca un pret mare pentru ca nu erau educati in privinta calitatii marfii”, povesteste Tudor.

Au autorizat afacerea pentru larg consum, au achizitionat etichete si sticlute pentru ambalarea uleiului de lavanda, respectiv au alocat 1.000-2.000 euro pentru deschiderea magazinului online. Au urmat investitii in promovare si in utilaje.

“Promovarea se face mai mult de 90% in online, pe vest si Transilvania distributia o facem diferit prin intermediul unui distribuitor care nu face doar vanzare, ci si o usoara promovare. (…) Am pornit de la uleiul esential de lavanda in stare pura, apoi in combinatie cu ulei de brad, am dezvoltat produse antistres, apa de lavanda, apa de melisa. Directia pe care mergem este de solutii fluide. Inca nu intram in zona de creme. Baza este cultura noastra, langa Timisoara, la 20 de km de oras. Pe ferma avem 15 hectare de teren, mare parte sunt cu lavanda, vrem sa extindem melisa si musetel”, mai spune antreprenorul.

Cel mai popular produs este uleiul de lavanda, urmat de apa de lavanda, un tonic pentru ten sensibil. Valoarea medie a unei comenzi este de 150-200 de lei.

Daca anul trecut, Lavanda de Romania, business-ul central al celor doi antreprenori, a avut afaceri de 80.000 de euro, pentru 2017 Tudor Panait vorbeste de atingerea pragului de 100.000 euro.