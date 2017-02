Brandul de dermocosmetice Ivatherm, lansat in urma cu mai bine de zece ani de catre Rucsandra Hurezeanu, a ajuns in prezent la vanzari de 2,4 milioane de euro si la exporturi in peste 11 tari, activitate care va inghiti in 2017 o felie de 30% din business-ul total. Fondatoarea Ivatherm a detaliat in emisiunea Profesionistii in Retail care sunt avantajele si dezavantajele unui brand romanesc in momentul intrarii pe o noua piata de desfacere.

In prezent, produsele Ivatherm, care au la baza apa termala Herculane si care sunt realizate in Franta, ajung in Asia, Europa de Est si Orientul Mijlociu.

“Suntem prezenti in Serbia, Macedonia, Muntenegru, Turcia, Republica Moldova, in Asia vindem de doi ani in China, care este si cea mai mare piata pentru noi, in Indonesia, Filipine, Thailanda, suntem si in Iordania si Egipt”, a precizat Rucsandra Hurezeanu.

Anul acesta producatorul de dermocosmetice a demarat deja discutii pentru a intra pe pietele din Cambodgia, Filipine si va incepe sa livreze in Arabia Saudita si Iran.

Cu toate acestea, fondatoarea Ivatherm spune ca nu este usor pentru un brand romanesc de cosmetice sa patrunda pe noi piete intrucat industria de profil din Romania nu are imaginea si expertiza altor tari.

“Daca esti un brand cosmetic este bine sa fii unul francez, american, corean sau japonez. Au produse foarte bune, au o imagine foarte buna, Romania nu face parte din aceeasi categorie. Cu toate acestea publicul este foarte atent la detalii, conteaza ambalajul, calitatea produsului, toata constructia imaginii brandului, nu neaparat tara din care vine. Cred ca cel mai mare avantaj al nostru este apa termala Herculane. Ea da identitate brandului si este benefica pentru piele, consumatorii stiu asta”, considera Rucsandra Hurezeanu.

Felul in care consumatorii din aceste tari utilizeaza produsele difera. “In Asia apa termala este mult mai importanta decat in Orientul Mijlociu. Fiind tari calde si oarecum cu un mit legat de apa nu o folosesc pe fata. In Asia sunt aglomerari mari si poluarea este o problema. Si atunci apa termala este importanta. Faptul ca producem in Franta este un atu al brandului, am siguranta ca produsele sunt fabricate la un standard de calitate inalt”, explica Hurezeanu.

Cele mai mari vanzari le genereaza piata chineza, unde segmentele produselor de albire, hidratare si anti-ageing sunt foarte dezvoltate.

“Sa luam cazul japonezilor. Ei au cel mai lung ritual de ingrijire, aplica zece produse, cu texture cat mai fluide pentru a nu incarca tenul”, mai puncteaza Rucsandra Hurezeanu.

Isi propune pentru acest an ca exporturile sa atinga un procent de 30% din business-ul total.

“2016 a fost un an in care am deschis foarte multe piete noi sau am negociat contracte, este un proces destul de lung care dureaza intre 6 luni si un an. Putem avea si surprize: partenerii nostri din Turcia ne-au vizitat intr-o duminica si la sfarsitul zilei aveam toata negocierea incheiata si intr-o saptamana incepeam livrarile. Destul de complicat este cu tarile din Orientul Mijlociu, cu Iranul a durat cel mai mult, am invatat ca o lipsa de raspuns nu inseamna un <<nu>>, ci doar se misca incet”, adauga Hurezeanu.

In prezent, echipa Ivatherm pentru export este formata dintr-un responsabil pentru zona Asia, un american de origine franceza care va gestiona pietele din Africa de Nord si alte trei persoane care se ocupa de restul pietelor de desfacere.

“Nu exista foarte multi specialisti in export. Intalnesc destul de multi oameni care nu vor sa calatoreasca, nu vorbesc foarte bine engleza, trebuie oameni dinamici care sa se urce in avion si a doua zi sa o ia de la capat”, conchide Rucsandra Hurezeanu.