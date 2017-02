„In 2017, ne propunem o crestere a cifrei de afaceri cu peste 10% prin consolidarea brandurilor existente, lansari de noi produse si planurile ambitioase de extindere a retelei de magazine in intreaga tara”, a declarat Mircea Turdean, director general Farmec.

Vanzarile magazinului online au crescut cu 25% anul trecut, dupa ce in anul precedent depasisera un milion de euro.

In prezent, compania detine 11 magazine proprii la nivel national: 3 magazine in Cluj-Napoca, 2 magazine in Bucuresti si cate un magazin in Sibiu, Timisoara, Brasov, Constanta, Arad si Targu-Mures. In strainatate, compania a deschis, pana in prezent, in colaborare cu partenerii locali 7 magazine Gerovital in Italia, Spania, Ungaria, Franta si Grecia. Anul trecut, Farmec a inregistrat o medie lunara de 14.000 de clienti, in peste 22.500 de locatii de vanzare.

Principalii competitori ai Farmec pe piata locala, estimata la 750 de milioane de euro, sunt companii internationale precum L’Oreal, Beiersdorf sau Procter&Gamble.