Cristian Covaciu a fost ales antreprenorul anului 2016 in Romania, la gala competitiei organizate de EY Romania. El intra astfel in finala mondiala pentru titlul World Entrepreneur of the Year, "Oscarul Antreprenorilor", gala care va avea loc in iunie 2017 la Monte Carlo si unde va concura cu antreprenori din alte 59 de tari.