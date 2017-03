Adrian Pascu se reintoarce astfel in Rusia, unde va coordona de data aceasta operatiunile comerciale ale Danone, cu o cifra de afaceri de peste 1,3 miliarde de euro si aproximativ 3.000 de angajati. Acesta a mai ocupat in perioada 2013-2015 functia de director de vanzari pentru divizia Moscova.

Responsabilitatile lui Adrian vor fi preluate temporar, pana la anuntarea inlocuitorului, de catre Paolo Maria Tafuri, director general Danone pentru regiunea Europa Centrala si de Est.

Adrian Pascu este absolvent al Facultatii de Fizica, Universitatea Iasi, si detine un titlu MBA ELITEC de la aceeasi universitate. Si-a inceput cariera in business in companii precum Henkel si Campofrio si are peste 10 ani de experienta in Danone, unde a avansat constant pe diferite pozitii de conducere in departamentul de vanzari din cadrul Danone Romania.

“Este una dintre cele mai importante pozitii de vanzare din grup din perspectiva complexitatii. Vorbim de intreaga piata din Rusia. Voi incepe pe 6 martie. Duminica voi zbura la Moscova. Este o piata imensa, Danone are o cota de piata de circa 25%. Cei mai mari retaileri din lume sunt acolo, dar sunt locali si putin ii stiu, cu peste 10.000 de magazine, cu modele de distributie complexe. Nivelul de consum este mare in lactate, piata nu este foarte diferita de a noastra, pentru ei lactatele sunt de baza”, a spus pentru wall-street.ro Adrian Pascu.

In privinta primei experiente profesionale in Rusia acesta isi aminteste ca cel mai greu a fost sa se acomodeze cu limba rusa.

“Nu aveam nici cea mai vaga notiune de rusa. Am reusit sa invat rusa, prinzand din zbor, nu la nivelul pe care mi-l doresc. Mi-am dorit si personal, intrucat unul din hobby-urile mele este calatoria si Rusia este foarte ofertanta din perspectiva asta. Ei nu stiu alta limba decat rusa, asa ca este o adevarata aventura sa calatoresti prin tara fara sa stii limba. Am gasit lumea expatriatilor extrem de polarizata, adica oameni carora le placeau foarte putine lucruri si altora carora le placea totul, insa depinde de atitudine, de modul in care te pozitionezi fata de o situatie. Avand cu totii o atitudine pozitiva ni s-au aratat lucrurile placute intr-un oras care este cat o tara, cu dificultatile sale inerente, de la trafic la cele legate de faptul ca in orasele foarte mari te simti claustrofob. Din orase precum Moscova nu poti pleca in weekend cu masina, trebuie sa zbori si la un moment dat chiar daca ai tot ce iti doresti inauntru te simti destul de claustrofob. Mi-am dat seama cand m-am intors in Romania si m-am bucurat de cele doua ore pe autostrada pana la mare sau inca doua ore pana la munte. In Moscova iti trebuie doua-trei ore sa traversezi orasul la o ora de trafic minim”, isi aminteste Adrian Pascu.

In ceea ce priveste relatia cu angajatii rusi, Adrian Pascu recunoaste ca au existat preconceptii din cauza “influentei celor din jur care isi dadeau cu parerea inainte de a ajunge acolo”.

“Am avut o surpriza foarte placuta pentru ca am lucrat cu generatia tanara si in Moscova, discutam cu oameni educati, care stiu limbi straine, care au calatorit, care isi doreau mai mult. Mie mi se par niste oameni foarte onesti, daca treci de carcasa dura, sunt oameni calzi, care stiu sa creeze o prietenie si sa o pastreze”, a punctat Adrian Pascu.

Aflati din editia de luni a Wall-Street PRO cum arata bilantul mandatului lui Adrian Pascu si radiografia business-ului Danone in Romania.

Sursa foto: Razvan Baltaretu