Dupa Revolutie, Alexandru Marinescu punea bazele unei afaceri in domeniul marochinariei si incepea sa produca intr-un atelier din Bucuresti pantofi de dama lucrati manual. 25 de ani mai tarziu, atelierul isi continua activitatea, realizeaza 600 de perechi de pantofi lunar, are vanzari de peste 260.000 de euro si livreaza in tari precum China, Belgia sau Nigeria.

Inainte de anii ‘90, prin prisma jobului pe l-a avut in cadrul unei companii de transport, Alexandru Marinescu a facut numeroase drumuri in Europa, in special in Italia, unde a intrat in contact cu numerosi proprietari de tabacarii si furnizori de piele, indragostindu-se iremediabil de mirosul natural al pielii tabacite. Talentat la desen, pasionat de moda si aflat in fata unui nou inceput, dupa 1989 a ales sa produca incaltaminte de dama.

A inceput sa realizeze cateva perechi de pantofi intr-un apartament “undeva in Bucuresti”, cum ii place sa spuna. Astazi, Condur detine un atelier profesional in Bucuresti unde se trag manual pe calapod in medie 600 de perechi de incaltari pe luna.

Iar daca in anii ‘90 existau profesionisti si personal calificat in domeniu, iar gasirea angajatilor nu era o provocare, in prezent Condur are 17 angajati, specialisti de top, dar lucrurile nu sunt tocmai roz: “Astazi este foarte greu sa mai gasim profesionisti. Suntem putini, suntem unici si suntem ultimii. Au disparut scolile profesionale si dorinta de a manufactura. De-a lungul timpului am calificat la locul de munca, insa in acest domeniu ca sa atingi performanta iti trebuie talent, pasiune si maiestrie. Este o munca care se face dupa standarde doar pana intr-un punct, in rest este arta, iar manualitatea este foarte bine platita nu numai la noi, ci pretutindeni”, spune Mihaela Mihalache, brand manager Condur by alexandru.

Atelierul din Bucuresti nu a lucrat in lohn niciodata si a produs inca de la infiintare doar pentru piata externa. In ultimii ani, odata cu participarea la targurile internationale de profil – Lineapelle si Micam, primul pentru informare si aprovizionare, al doilea pentru contractari – Condur by alexandru a reusit sa iasa la export. “30% din productie merge la export si 70% catre piata interna, insa am avut perioade, acum cativa ani, cand raportul era 50/50”, povesteste Mihaela Mihalache.

Cea mai mare piata pentru Condur este China, cu orase precum Shenzen, Shanghai, Guangzhou si regiunea autonoma Hong Kong, unde producatorul romanesc are mai multi parteneri. In ultimii ani, pantofii produsi in atelierul din Capitala au fost exportati si in Belgia, Italia si Nigeria, atat in magazine fizice in mall (China), in concept store–uri (Belgia), in buticuri (Italia), dar si in magazine stradale (Nigeria).

In Romania, pantofii Condur sunt prezenti si in showroom-ul din Capitala, pot fi achizitionati din magazinul online, dar si din cele aproximativ 20 de magazine partenere din aproape toate orasele tarii, incepand cu Suceava si inchizand cercul cu Satu Mare.

De la pantofi de dama, la pantofi barbatesti made to measure

In urma cu sapte ani, brandul romanesc a avut parte de o actiune de branding, modificand structura productiei si mutand accentul pe modele executate in editie limitate pentru un public receptiv la tendintele modei. De asemenea, zona de online si orientarea catre export au devenit prioritare pentru Condur, pana atunci concentrat pe piata interna.

In prezent, sub emblema Condur by alexandru se produc in medie lunar 600 perechi incaltari de dama lucrate manual in editie limitata, iar sub numele d’Alexandru Made to measure sunt realizate 2-3 perechi de pantofi barbatesti pe zi. “Realizarea unei perechi de pantofi barbatesti dureaza maxim 3 saptamani in conditiile in care nu exista lista de asteptare. Pantofii made-to-measure d’Alexandru sunt montati manual pe calapod, fiecare etapa presupunand rabdare si stapanirea perfecta a unor tehnici de lucru ce confera artizanatului statutul de arta”, spune Mihaela.

Pentru moment, producatorii nu au in plan extinderea serviciului made to measure pentru productia de dama, insa doresc sa dezvolte marca d’Alexandru Made to measure.

Pretul de retail este pentru o pereche de pantofi Condur by alexandru intre 369 lei si 449 lei, in timp ce pentru o pereche de pantofi barbatesti d’Alexandru, executati la comanda, pretul porneste de 989 lei. Valoarea cosului mediu este intre 370-550 lei, in conditiile in care sandalele si pantofii au preturi cuprinse intre 369 si 449 lei, iar botinele si cizmele intre 499 si 639 lei.

Brandul romanesc a inregistat in 2015 o cifra de afaceri de 219.000 euro, iar anul trecut a incheiat cu vanzari cu 20% mai mari, de peste 260.000 de euro. Pentru 2017, producatorul roman vizeaza sa-si mentina cifra de afaceri, estimand o crestere de maxim 8%.

Planuri de dezvoltare

Pentru business-ul Condur, cele mai mari provocari din prezent sunt deschiderea de noi canale de vanzare si mentinerea si consolidarea celor existente. “Criza economica si instabilitatea pe plan intern a dus si duce la inchiderea a tot mai multor magazine fizice, iar pe plan extern criza imigrantilor este o frana in dezvoltare si aplifica instabilitatea. Dificil, de asemenea, este gasirea de maestri artizani si probabil in viitor vom gasi din ce in ce mai greu si oameni mediu calificati”, spune Mihaela Mihalache.

In ceea ce priveste planurile de dezvoltare ale brandului romanesc, Condur mizeaza in continuare pentru piata din Romania pe dezvoltarea retelei de magazine fizice partenere in toate orasele tarii. Pe segmentul de e-commerce, producatorii sunt in tratative avansate cu un mare site de vanzari online.

Mai este loc pe piata de fashion din Romania? “Suntem o piata dezvoltata, avem talente, capacitati, avem si branduri locale si probabil va urma o perioada de asezare, iar loc pe piata va fi intotdeauna pentru profesionisti, pentru cei care detin know how si il sustin cu caldura si seriozitate”, incheie Mihaela.