Nicoleta Chirica a intrat in antreprenoriat in anul 2013 cu brandul de genti Iutta, inspirat din folclorul romanesc. Din 2016 sub aceasta umbrela sunt produsi si pantofi cu aceeasi simbolistica, iar planurile nu se opresc aici. Nicoleta pregateste pentru acest an lansarea unui parfum care se va intitula, simplu, “Dor”.

Anul trecut, business-ul Iutta si-a dublat cifra de afaceri, la 100.000 de euro, pe fondul extinderii colectiilor cu productia de incaltaminte. Astfel, in prezent fondatoarea Iutta a incheiat un parteneriat cu un atelier din Bucuresti pentru productia pantofilor Iutta, in timp ce gentile sunt realizate in atelierul propriu, situat tot in Capitala. In total, sunt produse lunar in jur de 150-200 de articole.

Mai mult, 80% din comenzi vin din Romania, restul “din toate colturile lumii”. Fondatoarea Iutta a incheiat parteneriate in Singapore, SUA si incearca “sa inteleaga piata din Marea Britanie.

“Cel mai greu mi-a fost sa traduc <<dor>>. Am schimbat comunicarea, am ramas pe simbolistica produselor, a trebui sa ne adaptam pietelor din afara, clientii sunt foarte diferiti. In Asia gentile mari nu functioneaza sau pantofii cu toc inalt. A trebuit sa venim cu alt design, produse noi cu diverse forme si marimi. Inca incercam sa intelegem piata din Marea Britanie care este foarte competitiva, lucram la extinderea pe aceasta piata. Este nevoie sa fim foarte atenti si sa ne adaptam foarte bine la specificul fiecareia”, spune Nicoleta Chirica.

Aceasta are in plan lansarea unui parfum, care se va numi, simplu, “Dor”, existand discutii cu un producator local pentru acest produs.

Pe lista de obiective se afla si deschiderea primului magazin fizic Iutta. In prezent, 80% din vanzari vin din magazinul online, valoarea medie a unei achizitii fiind de circa 100 de euro.

Brandul Iutta a fost lansat in 2013 dupa ce Nicoleta Chirica lucrase anterior in industria de telecomunicatii. „Desi provin dintr-o familie cu inclinatii spre arta, tatal meu fiind sculptor, nu am avut de gand sa ma dedic designului sau antreprenoriatului. Am absolvit Facultatea de Cibernetica, insa am vrut ulterior sa fac altceva, asa ca m-am trezit intr-o zi pur si simplu facand genti. Am mers mai departe pe acest drum, mi-am explorat latura creativa si mi-am consolidat pregatirea cu un MBA, un studiu la o scoala de design si multe ore petrecute in atelier”, afirma anterior antreprenoarea.

Investitia initiala a fost de cateva mii de euro, iar banii au provenit din resursele sale proprii.