Impreuna putem sa facem lucruri mari cu resurse putine, iar 68% dintre bucuresteni cred ca este important sa aiba o viata sustenabila acasa. Cum o mare parte din viata o petrecem in propria locuinta, este important ca aceasta sa fie prietenoasa cu mediul. Femeile sunt cele care folosesc cele mai multe metode de economisire, iar aceasta si alte date se regasesc in studiul IKEA despre sustenabilitate, realizat la finalul anului 2016.

Dintre cele mai importante rezultate ale studiului:

Energie

• 65% dintre bucuresteni isi incalzesc locuintele prin intermediul sistemului public de termoficare.

• Pe timp de vara, numai 37% dintre bucuresteni isi racesc locuinta. Pentru acestia, temperatura optima din locuinta este de aproximativ 200 C.

• Peste jumatate dintre bucuresteni considera factura de incalzire un cost major.

• Femeile sunt cele care folosesc cele mai multe modalitati de economisire, iar in top se afla stingerea becurilor atunci cand nu este nevoie de ele.

• Aproximativ 9 din 10 bucuresteni sting lumina atunci cand nu o folosesc, iar 54% dintre cei intervievati folosesc becuri LED.

• Peste 90% dintre bucuresteni folosesc gaze pentru a gati, iar 78% dintre ei nu utilizeaza vase sub presiune.

• 53% ar vrea sa faca mai multe pentru a economisi energie, dar marturisesc ca nu stiu cum.

Apa

• 84% dintre bucuresteni au apometre instalate, iar apa calda este furnizata direct de la sursa de alimentare cu apa.

• Unul din doi bucuresteni cunoaste si aplica metode de economisire a apei, dar numai 8% dintre acestia refolosesc apa.

• 76% dintre cei intervievati au spus ca economisesc apa din motive financiare

• 82% dintre bucuresteni pornesc masina de spalat doar cand este plina.

• Durata medie a unui dus nu depaseste 10 minute si numai 12% dintre bucuresteni prefera sa faca baie in cada plina cu apa.

Deseuri

• Mai putin de 50% dintre bucuresteni aleg sa sorteze gunoiul, iar locul in care se desfasoara aceasta activitate este de obicei bucataria.

• Cele mai importante motive pentru care bucurestenii isi sorteaza gunoiul sunt banii si beneficiile personale.

• Bucurestenii care aleg sa isi reconditioneze mobila veche prefera sa nu apeleze la ajutor specializat. Bugetul alocat unei reconditionari nu trebuie sa depaseasca 30% din valoarea initiala a produsului.

• Unul din doi bucuresteni prefera sa doneze mobila, hainele sau electrocasnicele pe care nu le mai foloseste unor persoane nevoiase sau organizatii.

• 91% dintre bucuresteni nu au achizitionat niciodata mobila second-hand.

• Numai 6% dintre acestia ar fi dispusi sa inchirieze mobila pe termen lung.

Produse alimentare

• Bucurestenii merg la cumparaturi pentru produse alimentare de 2-3 ori pe saptamana, iar calitatea este cel mai important criteriu de cumparare.

• Produsele locale se afla in topul preferintelor bucurestenilor.

• 71% dintre bucuresteni au recunoscut ca obisnuiesc sa arunce mancare, motivele principale fiind depasirea datei de expirare sau gatitul in cantitati prea mari.

• Dintre cei care refolosesc resturile ramase de la masele dintr-o zi, 68% le consuma in ziua urmatoare, iar 36% le folosesc in alt preparat sau le folosesc ca hrana pentru animale.

Transport

• Bucurestenii folosesc cel mai des autobuzul (34%), acesta fiind urmat de metrou cu un procent de 22%.

• Dintre cei care vin la serviciu cu masina personala, doar 24% impart drumul cu colegii de la munca.

Metodologie

Datele au fost obtinute prin intermediul unui chestionar CATI catre un esantion reprezentativ de 200 persoane, pe cote de varsta, sex si sectoarele din Bucuresti. Profilul respondentilor: persoane care locuiesc in Bucuresti, cu varste cuprinse intre 18-65 de ani, care nu au mai participat la niciun alt studiu de piata in ultimele 6 luni. Chestionarul a inclus intrebari inchise (raspuns unic sau multiplu), intrebari deschise, scala Likert si top 3 importanta.