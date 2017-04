In 80% din cazuri, deciziile referitoare la destinatia de vacanta precum si detaliile de organizare sunt gestionate de catre femei, potrivit Girls Guide to Paris. Cu toate acestea, datele MediHelp arata ca, atunci cand vine vorba de siguranta medicala din timpul calatoriei, solicitarile referitoare la asigurarea medicala internationala vin din partea barbatilor.

„Datorita suprapunerii Pastelui ortodox cu cel catolic, anul acesta suntem pregatiti pentru o crestere semnificativa a solicitarilor din afara tarii, in special pentru asistenta medicala ambulatorie”, a spus Zahal Levy, presedinte MediHelp International.

Cele mai accesate servicii in timpul vacantelor din afara tarii sunt serviciile medicale in ambulatoriu, legate, in special, de tratarea simptomelor unor afectiuni gastro-intestinale, des intalnite in perioada sarbatorilor de Paste.

Infiintata in anul 1999, compania MediHelp International este liderul pe piata asigurarilor internationale de sanatate din Europa Centrala si de Est, fiind prezent in Romania, Ungaria, Bulgaria si Polonia (MediSky), urmand sa se extinda in alte state din regiune. Planurile de asigurare medicala internationala MediHelp ofera acces la o retea de peste 425.000 de clinici medicale din lume, ofera servicii medicale si include optiuni de acoperire intenationala de pana la 3 milioane euro.

Sursa foto: Adha Ghazali / Shutterstock.com