Somonul si macroul sunt in topul preferintelor romanilor in materie de peste, vanzarile celor doua sortimente bifand anul trecut un avans de 5%, arata datele Romfood Trading, unul dintre principalii importatori si distribuitori de produse din peste si fructe de mare din Romania.

Vanzarile de somon si macrou au crescut cu 5% in 2016 fata de anul precedent, iar clasamentul soiurilor de peste preferate de romani, din punct de vedere al valorii vanzarilor, este completat de merluciu si cod alb. Fructele de mare sunt si ele din ce in ce mai apreciate pe plan autohton.

In 2016, somonul si macroul au fost lideri pe piata de peste din punct de vedere valoric: somonul, cu vanzari ce au totalizat aproximativ 210 milioane de lei si macroul, pe care romanii au cheltuit circa 157 de milioane de lei. Din punctul de vedere al volumelor, campion este macroul cu 31.500 de tone cumparate, conform datelor Romfood Trading.

Compania a vandut anul trecut 3.000 de tone de macrou in retelele de magazine traditionale, pe canalele de vanzare IKA, cat si pe segmentul HoReCa.

“Ma bucura foarte mult sa vad cum piata de peste creste, incet, dar sigur, de la un an la celalalt. In afara de soiurile cumparate in mod traditional in tara noastra, cum este macroul, au inceput sa isi faca loc produse care inainte erau considerate de nisa, soiuri destinate doar consumului ocazional. Din aceasta categorie face parte si somonul care, la fel ca fructele de mare, a ajuns sa faca parte in mod regulat din meniurile din ce in ce mai multor romani. Odata cu scaderea TVA-ului, asistam la o crestere a calitatii produselor cumparate, care primeaza mai des decat inainte, in fata cantitatii. Romanii sunt mult mai atenti la ceea ce cumpara, la provenienta, citesc cu atentie etichetele, aleg preparate care sunt gata curatate si ambalate dupa tehnologii moderne, care le pastreaza prospetimea si nutrientii”, a declarat Mihai Cristian Darmanescu, director general al Romfood Trading.

Potrivit estimarilor companiei, consumul de peste a inregistrat o crestere de 30%, atat in perioada martie – aprilie, cat si in noiembrie - decembrie 2016, adica in timpul postului.

Alfredo Seafood se afla in top trei marci reprezentative pe piata de peste si fructe de mare din Romania, pe locul al doilea pe segmentul fructelor de mare si al treilea pe partea de peste congelat. Cifra de afaceri a companiei a crescut in 2015 cu 45% pana la 49 de milioane de lei (circa 11 milioane de euro). Romfood Trading detine doua fabrici in Constanta si Bucuresti. Produsele sunt distribuite in retelele Kaufland, Carrefour, Mega Image, Metro, Billa, Cora, Penny si in peste 300 de magazine de comert traditional.

In prezent, romanii mananca putin peste 6 kg de peste/capita anual, iar la polul opus se situeaza tari ca Spania (40 de kg de peste/capita anual) si Franta (38 de kg/capita anual).

Valoarea pietei de peste si produse de pescarie se ridica in tara noastra, in momentul actual, la 350 de milioane de euro/an. In conditiile in care consumul de peste va creste de la 6 kg/capita, cat este acum, la 18 kg/capita, piata de peste ar putea ajunge, in 2021, la 1 miliard de euro pe an.

In urma cu 20 de ani, consumul de peste si produse din peste era mai mare de 8 kg/locuitor, dar a scazut pana la 2 kg in 1993 si apoi s-a inregistrat o tendinta de crestere progresiva a acestuia pana la 5 kg/loc in 2008-2009.