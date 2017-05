OMV Petrom a realizat in primul trimestru din acest an un profit net de 618 milioane lei (137,3 milioane euro).

In primul trimestru din 2016, compania a obtinut un profit net de 288 milioane lei (64 milioane euro), potrivit News.ro.

Vanzarile au crescut in primele trei luni cu 27%, la 4,65 miliarde lei, ”sustinute de preturile semnificativ mai ridicate la titei si de volumele mai mari ale vanzarilor de gaze naturale si electricitate, care au contrabalansat reducerea usoara a cantitatilor de produse petroliere vandute si scaderea preturilor la gaze natural”, arata raportul.

"Am inregistrat un flux de trezorerie din activitati de exploatare substantial imbunatatit, de 1,3 miliarde lei, care, coroborat cu reducerea investitiilor, a condus la obtinerea unui flux de trezorerie extins de 646 milioane lei”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Mariana Gheorghe.

Investitiile au scazut la 353 milioane lei, de la 769 miloane lei in primul trimestru din 2016, influentate in principal de reducerea investitiilor in perimetrul Neptun Deep si de finalizarea unor proiecte de redezvoltare a zacamintelor in 2016.

Un alt element care a sustinut profitul Petrom este eliminarea "taxei pe stalp" de la 1 ianuarie 2017.

”Rezultatul din exploatare in T1/17 a fost sustinut, de asemenea, de masurile de relaxare fiscala din Romania, in particular de eliminarea impozitului pe constructii speciale, incepand cu ianuarie 2017, a mai spus Gheorghe.

Pentru 2017, compania estimeaza investitiii de circa 800 milioane euro, cu 40% mai mari fata de 2016, din care aproximativ 85%.

In Romania, productia zilnica de hidrocarburi a fost de 163.000 bep/zi si productia totala a fost de 14,68 milioane bep. Productia de titei si condensat in Romania a fost de 6,27 milioane bep, cu 6% mai mica decat in trimestrul I 2016.

”Aceasta a reflectat in principal declinul natural si impactul vremii nefavorabile”, arata raportul companiei.

Productia de gaze naturale in Romania a scazut cu 1% la 8,41 milioane bep, fata de 8,5 milioane bep in primele trei luni din anul trecut, din cauza declinului natural si a impactului activitatilor de constructie la Totea Deep, care au fost compensate partial de productia din proiectul offshore Lebada Est NAG de comprimare a gazelor.

Compania estimeaza 1.000 de lucrari de reparatii capitale si forarea a aproximativ 70 de sonde noi in acest an, iar in explorare, zece noi sonde sunt planificate a incepe forajul pana la sfarsitul anului.

Compania avea la sfarsitul primului trimestru 14.532 angajati, cu 7% mai putini fata de perioada similara a anului trecut.

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier din Romania, cu o productie anuala de titei si gaze de aproximativ 64 milioane bep in 2016.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW si un parc eolian de 45 MW.

Pe piata distributiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pietele din Romania si tarile invecinate prin intermediul a 783 benzinarii, la sfarsitul lui 2016, sub doua branduri, OMV si Petrom.

Compania austriaca OMV detine 51,01% din actiunile OMV Petrom, Ministerul Energiei are o participatie de 20,64%, Fondul Proprietatea detine 12,57%, iar 15,78% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.

Compania are o valoare de piata de 18,2 miliarde lei (4,05 miliarde euro), la ultimul pret de inchidere de la bursa.