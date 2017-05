Florin Mitocaru, managerul general Alevia, estimeaza ca pana la finalul anului 2017, compania romaneasca specializata in productia de suplimente alimentare si ceaiuri va inregistra un profit de 3,5 milioane de euro. Acesta a vorbit intr-un interviu acordat wall-street.ro despre provocarile si despre investitiile care au fost necesare pentru ca business-ul sa ajunga in acest punct.

Compania romaneasca, infiintata in 1994, a ajuns in acest punct al business-ului in urma unor investiti de randul milioanelor de euro, investitii care vor continua si in perioada urmatoare.

"De-a lungul timpului am facut mai multe investitii pentru a ajunge unde suntem astazi: investitii in hala de suplimente si ceaiuri si in cladirea de birouri de peste 1.000.0000 de euro, investitii recente in hala noua de 2000 mp si in utilaje de aproximativ 2 milioane de euro si investitii in brand de peste 4 milioane de euro. Pentru 2017 am alocat un buget de investitii de 1,5 milioane de euro", a declarat Florin Mitocaru.

Pentru a-si mari productia, compania a decis sa extinda centrul de productie cu o suprafata de 2000 mp. Florin Mitocaru a catalogat aceasta etapa ca fiind "necesara in dezvoltarea brandului Alevia", brand pentru care lucreaza peste 200 de angajati, atat in zona de productie, cat si in departamentul de vanzari si are o capacitate anuala de productie de 4 milioane de unitati, care cuprinde suplimente alimentare si ceaiuri in a caror componenta se gasesc materii prime procurate din tari precum Franta si Elvetia.