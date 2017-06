Dupa un an de la lansare, GoPharma, platforma pentru comenzi si comunicare online dedicata tuturor farmaciilor, producatorilor si distribuitorilor din Romania, anunta peste 3.000 de farmacii (puncte de lucru) active in platforma si peste 100.000 de comenzi inregistrate.

GoPharma este primul marketplace online din Romania care functioneaza 24 de ore din 24 si conecteaza in timp real farmaciile cu distribuitorii si cu producatorii de medicamente. Acestia acceseaza platforma pentru a publica lista de produse si ofertele, campaniile de marketing si informatiile de interes pentru clienti, in timp ce farmaciile emit comenzi si urmaresc statusul livrarilor.

Unul dintre avantajele platformei consta in posibilitatea de a efectua comenzi chiar si in afara orelor de program sau in weekend, ceea ce asigura beneficii de eficientizare a procesului de comanda si de reducere a costurilor cu distributia produselor.

Platforma reprezinta, de asemenea, o solutie pentru distribuitorii mici si mijlocii, ce detin o cota importanta din piata farmaceutica din Romania, dar care nu pot sustine independent portaluri proprii, care sunt generatoare de costuri mari de dezvoltare si mentenanta.

“Lansarea primului marketplace online B2B pentru industria farmaceutica a venit practic ca parte a unei viziuni legata de noul mediu de business, in care adaptarea la digitalizare reprezinta cheia. Tipologia clientilor (atat farmacii, cat si distribuitori) s-a schimbat, atat la nivel de marketing, cat si de activitate curenta, iar industria software trebuie sa fie motorul acestei evolutii”, a spus Marius Ciuperca, director general Setrio Soft.

In mai 2017 erau 28 de distribuitori la nivel national si regional activi in platforma cu intreg portofoliul de produse, dar si cu multe promotii generale sau exclusive. Alti 3 distribuitori se afla in curs de implementare.

“Pentru 2017 avem in target cresterea vanzarilor prin platforma cu cel putin 50%, dar si dezvoltarea aplicatiei pentru dispozitive mobile”, a adaugat Marius Ciuperca.

Succesul platformelor online de tipul GoPharma este urmarea fireasca a ritmului alert in care se produc schimbarile tehnologice generate de nevoile pietei farmaceutice aflata intr-o permanenta conectare la nou, pentru a oferi pacientilor servicii de calitate si beneficii pe termen lung.

A&G Med, Bioprest, Deltafarm, Dona. Logistica, Estrade Distribution, Farmaceutica Remedia, Farmacordis, Green Power Distribution, Nobel Med, TIS Farmaceutic sau Vector International sunt cateva dintre numele cu rezonanta la nivel regional sau national ce se afla printre cei care primesc si onoreaza comenzile prin GoPharma.

Fondat in anul 2004, Setrio este unul dintre cei mai importanti producatori de software si integratori de solutii IT, adresandu-se companiilor care isi desfasoara activitatea in domeniile medical si farmaceutic. Printre aplicatiile software dezvoltate de Setrio de-a lungul timpului se mai numara BizMedica, BizPharma, BizDepozit, BizMobile.