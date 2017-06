Agentia Medic One, parte din grupul Lowe, a inregistrat anul trecut cifra de afaceri de circa un milion de euro si estimeaza o crestere de cel putin 15% pentru 2017. Oana Cociasu, managing partner Medic One, a comunicat in exclusivitate pentru wall-street.ro rezultatele unui studiu realizat recent despre rolul tehnologiei in healthcare din perspectiva pacientilor.

Studiul, realizat de agentia Medic One in parteneriat cu compania de research iSense Solutions, despre rolul tehnologiei in healthcare din perspectiva pacientilor a prezentat faptul ca romanii folosesc tehnologia in domeniul medical, mai exact 70% din 1.360 de respondenti. Romanii au inceput sa foloseasca tehnologia din propria initiativa, in special pentru research pe diferite forumuri, platforme online sau bloguri, dar si pentru health management, monitorizarea starii de sanatate, conectarea cu medicii si pacientii.

Totodata, studiul arata ca cei mai multi romani din mediul urban prefera serviciile private pentru investigatii, dar cele din sistemul de sanatate public pentru tratamente. Rezultatele studiului spun ca pacientii romani se informeaza din surse care pot avea un continut inselator, care pot avea un impact negativ asupra sanatatii lor si sunt deschisi pentru consultatii virtuale cu medici specializati.

“Din raspunsurile pe care le-am decelat in acest studiu, ne-am dat seama ca exista trei mari interese pentru care oamenii din Romania intra in domeniul digital: intra acolo pentru a se informa, cauta informatie pentru a se documenta, apoi in comunicarea digitala o folosesc pentru a-si monitoriza starea de sanatate, pentru ca am intrebat si pacientii cronici si folosesc ca un canal de comunicare deocamandata intre ei”, a spus Oana Cociasu, managing partner Medic One.

23% dintre pacieti tin legatura cu alti pacienti care sufera de aceesi afectiune si tot 23% dintre acestia au cerut sfaturi medicale online anul trecut. Printre beneficiile pe care le aduce tehnologia in domeniul medical din perspectiva pacientilor romani sunt: mai mult control si mai putin stres, dar si o comunicare mai buna cu medicii specialisti.

Romanii sunt deschisi pentru urmatoarele consultatii medicale virtuale:

89% pentru intrebari aditionale, informatii si educatie;

87% pentru interpretarea investigatiilor medicale;

72% pentru a prescrie tratamente;

74% pentru monitorizarea progresia bolii;

44% pentru diagnosticare.

Mai multe detalii despre rezultatele studiului sunt prezentate in interviul video de mai jos.