Piata farmaceutica din Romania pe segmentul retail a inregistrat o crestere de 0,55%, ajungand la valoarea de 5,8 miliarde lei in semestrul I al anului fata de aceasi perioada din 2016. Companiile Zentiva, Biofarm, Farmaceutica Remedia, Ropharma si Antibiotice, listate la bursa, au inregistrat in primele sase luni ale acestui an cresteri semnificate, potrivit rapoartelor publicate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Criza medicamentelor care afecteaza Romania in ultimii ani, este o consecinta a politicii de pret impusa de autoritati. Politica de preturi genereaza o serie de consecinte care pot afecta atat jucatorii din piata farmaceutica, cat si pacientii. Potrivit datelor Cegedim, in contextul in care producatorii trebuie sa renunte la medicamentele ale caror costuri de productie nu mai pot fi acoperite sau sa inchida facilitati de productie, peste 2.300 de medicamente risca sa dispara de pe piata, 60% fiind medicamente sub 25 lei.

De la inceputul acestui an au fost depuse la ANMDM 1.640 notificari de discontinuitate a produselor de pe piata romaneasca, din care 176 renuntari la APP/notificari discontinuitate permanenta. Pe categorii de produse, vanzarile din programul national de hepatita au inregistrat una dintre cele mai abrupte scaderi, de 86%, ajungand la valoarea de aproximativ 96 milioane lei, comparativ cu valoarea de 671 milioane lei in perioada similara a anului 2016, potrivit datelor furnizate de catre compania de cercetare de piata Cegedim.

Zentiva (SCD) - crestere cu 18% a afacerilor

Sursa foto: Leszek Bogdewicz / Shutterstock.com