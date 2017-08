Managerii AVC Studio au deschis o agentie de videochat, in centrul Bucurestiului, in urma unei investitii de 350.000 de euro si vor sa mai deschida inca doua pana la finalul acestui an.

Managerii AVC Studio au deschis in primavara acestui an, dupa 12 ani de experienta in domeniu, ceea ce un comunicat de presa al companiei numeste ”prima agentie de videochat din lume”, Gloria Agency. Investitia in sediul de 800 de metri patrati situat intr-o cladire de birouri din centrul Capitalei s-a ridicat la 350.000 euro, iar conducerea se asteapta sa o amortizeze chiar in acest an. Pana la finalul anului, managerii companiei intentioneaza sa deschida inca doua agentii. Unul dintre proiecte este deja finalizat si va fi inaugurat la finalul lunii septembrie.

“Este o investitie care garanteaza site-ului partener, Jasmin, un anumit nivel de calitate iar modelelor, conditii de top. Sediul are 18 camere de lucru, dotate cu echipamente de peste 40.000 de euro, pentru ca am inteles necesitatea unei investitii substantiale si legalitatea totala a afacerii. Vrem ca modelele cu care colaboram sa isi poata cumpara o casa, sa poata face un credit, sa fie asigurate medical si sa aiba taxele platite la stat”, spune Liviu Berbece, director financiar Gloria Agency .

Potrivit reprezentantilor agentiei, jobul prinde tot mai mult printre tinerele dornice de castiguri mult peste medie, care ”isi fac programul dupa cum doresc si mai ales in functie de veniturile pe care vor sa le obtina, muncesc intr-o locatie exclusivista, primesc training si ajutor specializat ori de cate ori au nevoie”.

Agentie de videochat: modelele pot castiga si 5.000 de euro pe luna

Veniturile obtinute de companie nu sunt deloc de neglijat. “Daca in prezent platim peste 100.000 de lei lunar catre bugetul de stat si avem o cifra de afaceri pana acum de cinci milioane de lei, in 2018 estimam ca vom avea o cifra de afaceri de peste 15 milioane de lei de lei si vom ajunge sa platim peste 250.000 de lei in fiecare luna statului. E explicabil, avand in vedere ca in doar trei luni am reusit sa ducem doua dintre modelele cu care colaboram in top 3 Jasmin”, explica Liviu Berbece.

Pe langa modele, in echipa exista angajati care se ocupa de partea tehnica, programatori, fotografi, specialisti in make-up si hair-style, marketing. Managerii estimeaza ca vor avea peste 100 de colaboratori pana la finalul anului. Modelele, desi stabilesc singure cat timp dedica muncii, ca sa poata ajunge la castiguri de 5.000 de euro trebuie sa aiba un program de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana.