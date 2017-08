Cegedim estimeaza ca in perioada iulie 2016 - iunie 2017, volumul medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 561 milioane cutii, in crestere cu 5,4% fata de iulie 2015 – iunie 2016. De asemenea, a fost inregistrata si o crestere de 10% in aceeasi perioada pentru valoarea medicamentelor, fiind de 13,13 miliarde lei la pret de distributie, conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report.

In volume, componenta principalelor 10 companii pentru ultimele 12 luni nu se modifica in comparatie cu trimestrul anterior, pe primul loc fiind Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 59,4 milioane unitati, urmata de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu vanzari de 48,9 milioane unitati si Servier (inclusiv Egis) cu 31,8 milioane unitati.

Topul primilor jucatori este completat de Antibiotice cu 31,4 milioane unitati, Krka - 30,9 milioane unitati, Alvogen (inclusiv Labormed) - 26,0 milioane unitati, GlaxoSmithKline - 24,6 milioane unitati, Novartis (inclusiv Sandoz) cu 23,3 milioane unitati, Gedeon Richter - 20,3 milioane unitati si Biofarm 19,6 milioane unitati.

Componenta primelor 3 corporatii din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni nu se modifica, pe primul loc fiind Abbvie cu 899,6 milioane lei, urmata de Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 878,7 milioane lei, si de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 619,8 milioane lei. Ascensiunea corporatiei Abbvie se datoreaza in cea mai mare parte cresterii produselor utilizate in tratamentul fara interferon al hepatitei C.

Totodata, in acest top se afla Servier (inclusiv Egis) cu 584,5 milioane lei, Pfizer - 575,3 mil. lei, Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 560,8 milioane lei, GlaxoSmithKline - 553,8 milioane lei, Hoffmann La Roche - 482,9 milioane lei, AstraZeneca - 446,8 milioane lei si Bristol Myers Squibb cu 362,4 milioane lei.

Aceste date estimeaza iesirile de produse din farmacii catre pacienti; compararea iesirilor produselor cu intrarile acestora in farmacii sau cu cele privind importul / productia locala a acestora este partial estimata (calculul valorilor si cotelor de piata de mai sus este efectuat in preturi de achizitie in farmacie, iar valorile de import sau productie disponibile din alte surse sunt exprimate in general la preturi de producator), potrivit Cegedim.

Sursa foto: Respiro / Shutterstock.com