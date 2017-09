Philip Morris International Inc. („PMI”) (NYSE / Euronext Paris: PM) a anuntat lista celor 32 de proiecte selectate in cadrul primei runde de finantare din programul PMI Impact, o initiativa globala in valoare de 100 de milioane de dolari americani, avand ca scop dezvoltarea si implementarea proiectelor dedicate combaterii traficului ilicit si infractiunilor asociate acestuia.

Consiliul Expertilor PMI Impact a revizuit si selectat proiecte din peste 200 de propuneri primite de la organizatii non-guvernamentale, entitati private, precum si universitati si institutii de cercetare din 42 de tari. Contributiile care vor fi alocate in aceasta prima runda sunt in valoare de aproximativ 28 milioane de dolari, iar proiectele vor fi derulate in 18 tari, printre care si Romania.

“Solutiile creative si actiunile inovatoare propuse prin aceste proiecte selectate pot contribui semnificativ la progresul eforturilor globale impotriva comertului ilegal si la reducerea consecintelor profunde ale criminalitatii asupra economiei, societatii si securitatii globale”, a declarat Jurgen Storbeck, membru al Consiliului de Experti.

Proiectele selectate acopera o gama larga de activitati atat la nivelul Uniunii Europene, dar si in tarile vecine, in conformitate cu tema primei etape din program. Multe proiecte abordeaza nu numai comertul ilegal cu tigarete, ci merg mai departe si ating legaturile dintre criminalitatea organizata, terorism, traficul online si offline si interdependenta dintre diferitele forme de comert ilegal.

“Este impresionant sa observam o plaja atat de larga de viziuni noi in abordarea esentei acestei probleme complexe. Comertul ilicit cu tigarete reprezinta doar o parte a unui fenomen infractional in crestere si constientizam faptul ca numai prin actiunile coordonate ale numeroaselor institutii abilitate din domeniul public precum si ale entitatilor din mediul privat putem pune capat acestor activitati ilegale care afecteaza consumatorii si afacerile legale si permit ca infractorii sa prospere”, a declarat Alvise Giustiniani, Vice-Presedinte Strategie & Preventie Anti-Illicit al PMI.

Proiectele vor fi finalizate in urmatorii doi ani, conform estimarilor reprezentantilor companiei, si vor include cercetari care exploreaza extinderea fenomenului comertului ilegal si factorii care faciliteaza existenta acestuia, solutii si echipamente tehnice pentru sprijinirea organelor de aplicare a legii, programe de crestere a capacitatii si eficientei agentiilor de aplicare a legii si a altor actori din piata, campanii de educare si constientizare, precum si initiative pentru o mai buna colaborare multi-sectoriala. PMI Impact va primi in perioada urmatoare propuneri de proiecte pentru a doua runda de finantare. Programul PMI Impact include trei runde de finantare ce totalizeaza 100 de milioane de dolari