Stericycle este prezenta in principalele regiuni ale tarii si dispune de ambele tehnologii de procesare agreate la nivel european pentru neutralizarea si eliminarea in siguranta a deseurilor periculoase: incinerarea ecologica si sterilizarea.

”La punctul de lucru din Jilava exista deja o linie HDU (Heat Disinfection Unit), folosind tehnologia ecologica de sterilizare cu aer cald de origine britanica, utilizata cu succes de peste 20 ani in Statele Unite ale Americii, Anglia si Irlanda, preluata in majoritatea tarilor UE”, a spus Cosmin Manaila, director reglementari Stericycle Romania.

Valoarea totala a investitiilor planificate de Stericycle Romania pentru anul 2017 se va ridica la 1,5 milioane euro, destinatia celorlalte investitii fiind: masuri de protectie a mediului, innoirea parcului auto si infrastructura.

Stericycle Romania a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 10,4 milioane euro si un profit operational de 733.000 euro. In primele 6 luni din anul 2017, compania a atins un nivel al cifrei de afaceri de 5,5 milioane euro, profitul operational fiind de 489.000 euro.

„Dupa o perioada in care ne-am concentrat pe asigurarea serviciilor de gestionare integrata a deseurilor periculoase la nivel national, Stericycle Romania intra intr-o noua etapa de dezvoltare ce vizeaza in primul rand eficientizarea proceselor operationale si abordarea unor noi fluxuri de deseuri periculoase. Vom continua sa investim in echipamente, tehnologie moderna si in specializarea si dezvoltarea celor peste 200 de angajati. Ne propunem, de asemenea, sa ne extindem gama de servicii, in special in zona de deseuri industriale si veterinare, care prezinta potential real in contextul cresterii celor doua sectoare ale economiei”, a declarat Mihai Matei, director general Stericycle Romania.

Stericycle Romania a procesat anul trecut o cantitate totala de 10.700 tone de deseuri periculoase si nepericuloase. Compania asigura servicii de gestionare a deseurilor periculoase si consultanta pentru peste 10.000 de clienti la nivel national, printre care: companii din industria chimica si petrochimica, lanturi de supermarketuri, restaurante, farmacii si distribuitori farma, laboratoare de analize, spitale si cabinete medicale, producatori de medicamente si echipamente medicale etc.

Romania genereaza anual 267 milioane tone deseuri (conform Eurostat 2012 - ultimele date disponibile), dintre care 670.000 tone sunt deseuri periculoase – industriale, farmaceutice, veterinare, medicale – reprezentand sub 0,25% din total.

Conform estimarilor Institutului National de Sanatate Publica, la nivelul anului 2015 a fost generata de catre unitatile spitalicesti de stat si private, cu si fara paturi, o cantitate de aproape 20.000 t/an deseuri medicale, reprezentand aproximativ 3% din totalul deseurilor periculoase generate in Romania.

Stericycle Romania este una dintre companiile importante din domeniul managementului deseurilor periculoase generate de sectoarele: industrial, farmaceutic, veterinar si medical. Cu investitii de peste 30 milioane de euro in statii regionale proprii de incinerare si sterilizare a deseurilor medicale, flota proprie de transport autorizat si o echipa de peste 200 de angajati, compania detine experienta, cunostintele si resursele pentru a asigura un grad sporit de protectie clientilor sai, cu respect fata de mediu si grija pentru sanatatea oamenilor.