Radu Tanase, co-fondatorul lantului de restaurante Calif, a anuntat ca incepe francizarea brandului Condimental de Calif, lansat in luna iunie, in cadrul conferintei Fast Forward Business Summit. Primul restaurant in regim de franciza va fi deschis in aproximativ 4 saptamani, in zona Bucur Obor din Bucuresti. De asemenea, tot in cateva saptamani va fi deschis si al doilea restaurant propriu Condimental, in Victoriei.

Radu Tanase a explicat ca a ales sa francizeze brandul Condimental pentru ca isi doreste sa educe clientela, este un brand care aduce o noutate totala si are incredere ca va avea succes.

Taxa de franciza pentru un astfel de restaurant este 15.000 de euro, redeventa lunara este procentuala, iar investitia in restaurant poate varia intre 120.000 si 170.000 de euro, in functie de marimea spatiului si alte criterii.

“Avem in plan si extinderea in afara tarii, dar voi detalia la momentul potrivit. Ar putea sa fie chiar o tara indepartata, nu una din regiune”, a mai spus Radu Tanase.

Radu Tanase isi propune sa schimbe piata de fast-food prin conceptul Condimental si mizeaza pe “fericirea” angajatilor, asa cum o numeste. Astfel, restaurantul functioneaza doar cu program de zi, s-a renuntat la clasicul non-stop din aceasta nisa si chiar la programul extins.

Acesta a mai spus ca va franciza si brandul Calif, in viitor, dar pentru moment a ales sa inceapa francizarea Condimental pentru ca rezultatele primului restaurant, din zona Marasesti, in primele luni de functionare au fost peste asteptari, dar si pentru ca acest brand se adreseaza unor clienti premium, din Bucuresti sau marile orase.

Radu a fost unul dintre antreprenorii care au vorbit in cadrul evenimentului Fast Forward Business Summit, organizat de wall-street.ro in parteneriat cu BT Mic, EY, V&TM Intelligent Financial Solutions, sustinut de start-up.ro, BVB si Startarium.

Acesta a explicat, in cadrul evenimentului, ca afacerea a fost inceputa cu banii proprii si nu au accesat surse de finantare, in special din cauza faptului ca, cel putin in prima parte a afacerii, finantatorii fiind reticenti.

“De aproape cinci ani, primesc lunar cateva propuneri de francizare. De fiecare data am explicat ca nu suntem suficient de maturi si de bine pusi la punct. Am facut multe proceduri, am investit foarte mult in instruirea angajatilor, ne-am perfectionat si acum credem ca suntem pregatiti, mai ales ca am gasit si parteneri potriviti care ne vor ajuta sa deschidem franciza. In ceea ce priveste calitatea produselor, noi mizam pe faptul ca va fi pastrata, mai ales ca noi vom asigura calitate constanta prin propriul centru de productie, care a ajuns de la o camera de 500mp la o hala de 1.000 de mp”, a mai spus Radu Tanase.

Intrebat de panelisti daca si-ar fi dorit sa aiba o crestere mai agresiva, Tanase a spus ca acum cativa ani isi dorea, dar acum se felicita ca nu a apasat pedala de la inceput si ca businessul a crescut organic si sustinut.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu