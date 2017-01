Redactia wall-street.ro a analizat si selectat in cele din urma 24 de oameni de afaceri reprezentanti pentru scena de business din Romania, oameni care in ultimii 20 de ani au influentat prin deciziile si strategia lor modul in care arata acum mediul de afaceri local. Motivatia pentru care acestia ar trebui sa participe la discutiile cu noul sef al Guvernului o puteti afla in continuarea articolului.

Mihai Marcu – presedintele Consiliului de Administratie si unul dintre fondatorii MedLife

Presedintele consiliului de administratie si unul dintre fondatori in 1996

Cifra de afaceri: 88 mil. euro in 2015

De ce ar trebui sa fie prezent: Mihai Marcu este unul dintre fondatorii MedLife si este principalul actionar al companiei. Marcu este familiarizat cu segmentul serviciilor medicale si are o experienta indelungata in ceea ce priveste sanatatea pacientilor romani.

Wargha Enayati - Regina Maria

Fondator in 2011

Cifra de afaceri: peste 100 milioane euro in 2015

Wargha Enayati a pus bazele medicinei private de top in Romania si lucreaza la o serie de proiecte care vor aduce noi directii in domeniul medical, in paralel cu proiectul policlinicilor sociale deja cunoscut. Pe langa exemplele de policlinici sociale pentru oamenii fara venituri, medicul ar putea oferi guvernului idei de imbunatatire a sistemului medical din Romania.

Dragos Anastasiu - Eurolines Romania

Fondator si cel care conduce compania din 1995

Cifra de afaceri: 125 mil. euro (2016)

Dragos Anastasiu este un exemplu de succes atat in industria turismului, cat si in antreprenoriatul romanesc. Gandirea inovatoare, viziunea si patriotismul vorbesc cel mai bine despre Dragos Anastasiu, care in anii '90 a renuntat la cariera de medic in Germania pentru a dezvolta o afacere cu autocare in Romania care intre timp a devenit un grup de 21 de firme specializate in transport si turism si in cea mai mare companie din industria turismului. In plus, antreprenorul stie cum sa se reinventeze in afaceri si alege strategic nisele pe care sa dezvolte noi companii, cum sunt investitiile sale recente in unitati de cazare.

Raluca Tintoiu, presedinte Asociatia pensiilor administrate privat din Romania – APAPR

Valoarea activelor totale aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private a ajuns, la 30 iunie 2016, la 28,95 miliarde de lei (6,40 miliarde de euro), in crestere cu 26,81% fata de perioada similara a anului trecut. Ponderea sistemului de pensii private in PIB a fost, la sfarsitul primului semestru din 2016, de 3,85% comparativ cu 3,20% in iunie 2015 si 3,64% in decembrie 2015.

In acelasi timp, rata medie ponderat´┐Ż de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) pentru ultimele 24 de luni a fost de 3,37%, potrivit ASF, iar pentru pensiile private facultative a fost de 2,36% pentru fondurile cu grad de risc mediu si de 2,74% pentru fondurile cu risc ridicat. Acesti bani ar putea fi utilizati pentru investitii in infrastructura.

Adrian Marin, presedinte Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare - UNSAR

Aspecte de pus pe masa:

- privatizarea treptata si partiala a sistemului de sanatate;

- eliminarea Ordonantei de Urgenta 54/2016 privind asigurarea RCA care incalca Normele UE si implicit Solvency II, iar in urma acestei situatii Romania risca procedura de infringement;

- stimularea economisirii private prin acordarea de deductibilitati la plata primelor de asigurare de viata.

Sergiu Manea - Banca Comerciala Romana

Presedinte executiv incepand din 2015

Motivatia: Sergiu Manea conduce cea mai mare banca din Romania. Sectorul bancar este esential pentru dezvoltarea economiei, in conditiile in care bancile reprezinta o sursa importanta de finantare pentru companiile mari si pentru antreprenori. In plus, Romania inregistreaza un deficit major fata de alte tari UE si in ceea ce priveste educatia financiara a populatiei, o zona in care colaborarea cu autoritatile este necesara.

Francois Bloch - BRD - Groupe Societe Generale

Director general din 2016

Motivatie: Bloch conduce a doua institutie de credit din sistem si poate aduce in fata Guvernului si o opinie expatilor din sectorul bancar. Pe langa provocarile obisnuite de business, bancile s-au confruntat anul trecut si cu mai multe initiative venite din randul politicienilor, cum ar darea in plata si conversia creditelor acordate in in franci elvetieni.

