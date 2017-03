Firmele din Romania au nevoie de forta de munca calificata si de reducerea costurilor pe munca, si nu de reduceri de taxe, care ar afecta inclusiv mediul de business, avand in vedere ca diminuarea veniturilor la buget blocheaza investitiile necesare dezvoltarii, potrivit presedintelui Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru.

Principalele probleme cu care se confrunta mediul antreprenorial din Romania sunt legate de calitatea si costul fortei de munca, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. Potrivit acestuia, oamenii de afaceri au dreptate cand spun ca au costuri ridicate cu forta de munca, avand in vedere repetatele majorari ale salariului minim pe economie si nivelul ridicat al contributiilor sociale, de 39,4%.

“Daca ne uitam in sondajele care sunt facute de Comisia Europeana, spre exemplu, in Romania antreprenorii spun ca cea mai presanta problema pentru ei este, in primul rand, gasirea clientilor, absolut normal, dar problema numarul doi este forta de munca suficient calificata, urmata de costul fortei de munca”, a subliniat Dumitru.

El atrage atentia, insa, ca nivelul contributiilor este valabil doar pentru salarii, pentru ca alte forme de venituri sunt taxate doar cu cota unica de impozitare de 16%.