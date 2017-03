Valoarea fuziunilor si achizitiilor din Romania a crescut cu 17% in 2016 fata de anul anterior, depasind 3,6 miliarde de euro, potrivit unei analize efectuate de firma de audit si consultanta PwC Romania. In plus, tendinta de crestere se va mentine si in acest an, pe fondul consolidarii unor sectoare ale economie.

Valoarea totala a fuziunilor si achizitiilor din Romania a crescut cu 17% in 2016 fata de anul anterior, depasind 3,6 miliarde de euro, iar tendinta de crestere se va mentine si in acest an, pe fondul consolidarii unor sectoare ale economiei, potrivit unei analize efectuate de firma de audit si consultanta PwC Romania.

Conform documentului, in anul 2016 au fost anuntate 140 de tranzactii cu o valoare totala de 3,6 miliarde de euro. Exista insa o aparenta necorelare cu piata globala, care a inregistrat o usoara scadere in acelasi interval, in contextul in care valoarea pietei a fost influentata puternic anul trecut de un numar mic de tranzactii cu valoare semnificativa.

In acelai timp, specialistii PwC estimeaza ca piata locala va creste si in 2017, iar unele sectoare vor continua sa se consolideze si sa atraga noi investitii.

”Expertii in tranzactii ai PwC sunt de parere ca piata locala de fuziuni si achizitii isi va mentine tendinta ascendenta si in anul 2017, beneficiind de continuarea procesului de consolidare in domenii precum cel medical si farmaceutic, industrial si in sectorul bunurilor de larg consum, precum si de o tendinta de relocare catre Europa de Est, inclusiv in România, din partea unor grupuri ce au dezvoltat capacitati de productie in Asia”, se arata intr-un comunicat al companiei, citat de News.ro.

Liderul departamentului de tranzactii din cadrul PwC Romania, Cornelia Bumbacea, sustine ca in Romania exista un interes tot mai mare pentru tranzactii, pe fondul continuarii unor procese de consolidare incepute in anii trecuti.

“Se resimte o anumita efervescenta in piata locala, se poarta multe negocieri si discutii, sunt mai multe tranzactii initiate, atat de catre vanzatori, cat si de cumparatori. Observam un numar tot mai mare de antreprenori interesati de perspectiva unui proces de vanzare, care ii ajuta sa primeasca si o indicatie referitoare la valoarea de piata a afacerii lor, desi nu toate discutiile se concretizeaza in tranzactii efective”, a axplicat Cornelia Bumbacea.

In plus, expertii PwC observa cresterea numarului investitorilor financiari (fonduri de private equity) care devin interesati de piata din Romania, orientandu-se in principal catre afacerile care au demonstrat potential de dezvoltare sustenabila, au o echipa competenta de management si pozitii consolidate pe piata in care activeaza.

”Valoarea pietei de tranzactii si atractivitatea companiilor vor creste si ca urmare a stabilizarii performantelor financiare ale acelor business-uri care sunt susceptibile a face obiectul unei tranzactii, dar si pe fondul cresterii nivelului de incredere si predictibilitatii perspectivelor de dezvoltare pentru urmatorii 5-10 ani”, a declarat si Dragos Atanasiu, senior manager in cadrul departamentului de tranzactii al PwC Romania.