Proiectul legii Preventiei, care prevede scutirea de amenda a unui agent economic in cazul in care o institutie de control descopera deficiente in activitatea acestuia, la prima abatere, a fost publicat spre dezbatere publica de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Potrivit unui comunicat al Ministerului, Legea se bazeaza pe doi piloni, si anume: necesitatea unei bune informari a agentilor economici si crearea cadrului optim de informare a acestora prin mai multe instrumente si identificarea zonei de rezonabilitate in actul de control.

“Am lansat astazi in dezbatere publica proiectul Legii Preventiei, dupa cateva saptamani de discutii ample, intense si constructive cu specialisti din toate ministerele care au in subordine organisme de control, reprezentanti ai mediului de afaceri, ai celor mai importante asociatii patronale si sindicale, cu asociatia municipiilor din Romania. Astfel, intram in etapa consultarii extinse a prevederilor acestei legi, precum ai a listei contraventiilor incluse in Anexa 1. Legea Preventiei este un prim pas în emanciparea actului de control atat de necesar redinamizarii mediului de afaceri si a administratiei publice”, a declarat ministrul Alexandru Petrescu.

Astfel, potrivit proiectului, “in cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, la prima constatare sau in conditiile prevazute la art. 9 (o singura data in 3 ani-n.r.), agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin care se aplica sanctiunea avertismentului si la care anexeaza un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. In aceasta situatie, nu se aplica sanctiuni complementare”, se arata in proiect.

In plus, daca o persoana savarseste mai multe contraventii, constatate in acelasi timp de acelasi agent constatator, se incheie un singur proces-verbal la care se anexeaza, dupa caz, un plan de remediere.

Ulterior, agentul economic are la dispozitie 90 de zile calendaristice pentru remedierea deficientelor constatate, iar apoi, in termen de maxim cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului de remediere, agentul constatator are obligatia sa reia controlul.

“In situatia in care, cu ocazia reluarii controlului, se constata ca agentul economic nu a indeplinit masurile de remediere stabilite in termenul acordat, agentul constatator incheie un alt proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei”, se mai aratat in proiect.