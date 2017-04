Schimbarile care au loc, in prezent, la nivelul Uniunii Europene vor influenta, inevitabil, si Romania. Nu este inca foarte clar care este scenariul optim pentru tara noastra, intre Europa cu o singura viteza si o Uniune cu mai multe viteze. Insa, in timp ce autoritatile sustin ca totul ar trebui sa ramana neschimbat, economistii sunt de parere ca acum este momentul ca Romania sa se mobilizeze.

Economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, este de parere ca, in acest moment, Romania ar trebui sa se ambitioneze sa faca parte din cat mai multe cluburi europene: Schengen, din Zona Euro si din clubul care se prefigureaza, de aparare comuna europeana, s.a.m.d. “Sigur ca este posibila si alegerea de a nu face parte din aceste cluburi, dar atunci poti fi oricand exclus, scos de pe orbita”, a declarat Valentin Lazea, in cadrul emisiunii “Profesionisti in investitii” difuzata de wall-street.ro.

In contextul probabilitatii continuarii proiectului european cu viteze diferite pentru statele membre, economistul BNR este de parere ca, oricum, ceva trebuia sa se schimbe, pentru ca daca ramane in stadiul nefinalizat de pana acum se va prabusi. “Proiectul este este intr-o roata, dat de politica monetara. Celelalte trei sunt dezumflate, respectiv politica fiscala, diplomatia si politica de aparare. Europa va deveni irelevanta in 20 - 30 de ani daca nu isi uneste aceste politici. Punerea pe masa a acestor probleme este benefica, dar este regretabila atitudinea autoritatilor de la Bucuresti, care au spus ca nu vor sa se schimbe nimic. O sa stam si nu o sa se schimbe nimic, pana ce o sa se schimbe totul”, a subliniat Lazea.

In cazul Europei cu doua viteze, Romania trebuie sa ceara ceva la schimb

Sursa foto: symbiot / Shutterstock