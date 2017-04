Dupa ce au lansat compania BitcoinRomania, fondatorii au creat o "companie mama" in Canada, numita BTR Exchange INC, BitcoinRomania devenind subsidiara acestei companii. George Rotariu a declarat ca aceasta miscare i-a ajutat sa aiba acces mult mai usor la investitii, ei fiind listati in acest moment pe o platforma de investitii dedicata companiilor de tehnologie.



"Suntem listati pe cea mai mare platforma online de investitii in companii tehnologice, Bank to the future, care a strans 140 de milioane de euro pentru companiile listate. BitcoinRomania a fost evaluata la 3,5 milioane de dolari si am decis sa scoatem la vanzare 7% din actiuni, echivalentul a aproximativ 235 de mii de dolari." a declarat George Rotariu, CEO BitcoinRomania.



Primul bancomat de bitcoin din Romania a fost adus de catre George Rotariu in urma cu 3 ani si a costat 15 mii de dolari, in momentul actual ajungand la 4 bancomate detinute de companie, trei in Bucuresti si unul in Cluj. Acum, in urma mai multor parteneriate semnate de catre compania sa, se pot cumpara si vinde bitcoin la terminalele Zebra Pay si la sediile Smith&Smith.



"Avem peste 2300 de terminale ZebraPay, iar in urma parteneriatului semnat cu Smith&Smith, oamenii pot cumpara si vinde bitcoin prin intermediul celor 70 de locatii fizice pe care le au in majoritatea oraselor mari din tara.", a completat George Rotariu.

Legat de reglementarea monedei digitale, reprezentatul companiei declara ca functioneaza dupa legile Uniunii Europene, iar legiferarea acestui domeniul la nivelul Romaniei nu l-ar deranja.

"Asa cum ne spune si legea in Romania, in cazul in care nu exista o legislatie pe o anumita nisa, primeaza legislatia UE. Noi ne bazam pe aceasta legislatie. In cazul in care vor fi facute reglementari la noi in tara, le vom adopta. Nu avem nicio problema ca domeniul in care activam sa fie legiferat.

Bitcoin reprezinta viitorul financiar?

Reprezentantul companiei este de parere ca bitcoin poate reprezenta viitorul financiar, iar piata din Romania poate deveni una din cele mai importante la nivel global avand in vedere infrastructura tehnologica pe care o avem.

"Bitcoin reprezinta viitorul financiar, este o metoda prin care iti poti gestiona propriile tale valori fara sa depinzi de alte institutii. Bitcoin a avut acelasi impact asupra domeniului financiar pe care l-a avut internetul asupra omenirii. Infrastructura noastra tehnologica ne va permite sa fim o piata importanta pentru bitcoin, chiar in primele 10 din lume", completeaza George Rotariu.



Primele plati in Romania cu Bitcoin au aparut in 2014. In acest moment puteti plati cu moneda digitala cand cumparati de la companii precum F64 sau PCGarage. La nivel mondial, la 05,04, 2017, erau in circulatie 16,259,138 bitcoins, conform site-ului blockchain.info.

Sursa foto: BitcoinRomania