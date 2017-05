Cardurile de credit iti ofera posibilitatea de a te folosi de banii bancii, returnand mai tarziu suma pe care ai folosit-o, dar vin la pachet si cu cateva oferte si reduceri de preturi. Iata care sunt criteriile dupa care ar trebui sa alegi cardul de credit, pentru a te bucura doar de avantajele lui:

1. Unul dintre cei mai importanti factori si primul caruia trebuie sa-i acorzi atentie

De ce atat de multe persoane folosesc cardurile de credit? Pentru ca sunt ca un imprumut pe care il ai mereu la dispozitie, dar, in plus de asta, unele dintre ele iti pun la dispozitie banii de care ai nevoie fara sa platesti dobanda pentru sumele respective. Este cazul acestui card de credit, cu care poti face cumparaturi fara dobanda, iar suma imprumutata poate ajunge la valoarea echivalenta cu cinci salarii de-ale tale.

Daca nu tii cont de dobanda pe care o platesti pentru achizitiile facute cu un card de credit, risti sa ajungi sa platesti mult peste cat merita respectivele cumparaturi. Mai mult decat atat, poti chiar sa ai surprize neplacute legate de preturile reale pe care le vei plati pentru obiecte banale.

2. Afla care este suma maxima pe care o poti imprumuta

Fiecare banca are o oferta proprie in ceea ce priveste cardurile de credit, iar asta inseamna ca de la unele dintre ele poti obtine sume mai mari pe card. Cel mai bine este sa alegi o banca ce iti ofera o limita in functie de venit, pentru a nu fi tentat sa cheltui mai mult decat iti permiti. Un card de credit pe care ai la dispozitie 5 salarii, de exemplu, este suficient pentru a-ti acoperi cheltuielile fara sa te incurajeze sa faci achizitii peste puterea ta de cumparare.

3. Tine cont de comisioanele bancii

In cazul in care vrei sa folosesti cardul de credit la cumparaturi, nu uita sa verifici care este comisionul incasat de banca la aceste tranzactii. Unele banci nu au comisioane indiferent unde faci cumparaturi – in tara sau in strainatate – in vreme ce altele iti vor incasa o anumita suma ori de cate ori folosesti cardul. Chiar daca, in general, comisioanele sunt mici, daca le aduni la finalul lunii poti descoperi ca se aduna o suma frumusica, pe care ai fi putut sa o folosesti in alte scopuri.

4. Verifica daca ai avantaje la cumparaturi si daca poti face achizitii la preturi mai mici cu respectivul card de credit

Unele banci ofera niste avantaje notabile la utilizarea cardurilor de credit. Bancile au incheiat parteneriate cu unele magazine, astfel incat sa ofere preturi mai bune celor care platesc cu un card de credit sau ofera puncte care au o anumita valoare si care pot fi folosite la cumparaturi viitoare, indiferent de magazin. Desi reducerile nu sunt neaparat mari, ele te pot ajuta sa faci economii substantiale pe termen lung si sunt un criteriu de luat in calcul atunci cand alegi un card de credit.

Cardurile de credit pot fi de mare ajutor daca le folosesti in mod corespunzator si pot fi un mijloc excelent de a face fata cheltuielilor neprevazute. Tine cont de criteriile enumerate mai sus, fa cumparaturi cu masura si vei descoperi ca un card de credit te poate ajuta sa faci economii substantiale.

Sursa foto: George Rudy/Shutterstock