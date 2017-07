Piata globala de fuziuni si achizitii (M&A) si-a pastrat dinamica in prima jumatate a anului 2017, in ciuda cresterii sentimentului protectionist si a intensificarii interventiei guvernelor si a autoritatilor de reglementare in cadrul tranzactiilor.

Estimarile pentru restul anului si dincolo de aceasta perioada sunt pozitive, avand in vedere ca fondurile private de investitii (Private Equity – PE) au sume record disponibile.Valoarea globala a tranzactiilor a totalizat 1.400 miliarde USD in primul semestru al anului, marcand o scadere modesta de 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform editiei din aprilie 2017 a barometrului EY Global Capital Confidence Barometer.

Tranzactiile situate intre 1 miliard si 10 miliarde USD – motorul pietei globale M&A – raman la acelasi nivel fata de perioada similara din 2016. In termeni de volume, prima jumatate a lui 2017 a marcat o crestere de 4%, cu 18.363 de tranzactii fata de 17.642 tranzactii inregistrate in prima jumatate a lui 2016.

La zece ani dupa ce au atins apogeul ca motor al fuziunilor si achizitiilor, fondurile private de investitii par sa se indrepte spre un nou record. Acestea au achizitionat active in valoare de 124 miliarde USD in primele sase luni ale lui 2017 – o crestere anuala de 14%. S-a remarcat o concentrare puternica pe active asiatice, fondurile investite in aceasta regiune triplandu-se, de la 7,6 miliarde USD in prima jumatate a lui 2016 la 23,5 miliarde USD in S1 2017.