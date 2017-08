Potrivit acesteia, in momentul de fata sunt contracte in suma de 4,3 miliarde de euro carora li se asigura plata.

”In momentul de fata toate autoritatile de management sunt acreditate. Suntem in linie cu Comisia Europeana. Am dat drumul deja la solicitari de rambursare de 172 de milioane de euro. Avem o depasire in ceea ce priveste cererile de rambursare fata de prognozat cu 60% pe luna iulie”, a subliniat Rovana Plumb.

Totodata, ministrul a facut apel catre toti beneficiarii de a transmite cereri de plata astfel incat sa poata asigura decontarea in maximum 10 zile de la primirea acestora si, de asemenea, sa depuna in continuare proiecte.