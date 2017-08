Se fura cat se poate, in disperare, parca mai mult ca in anii precedenti. Cu ambele maini, adanc, in buzunarele cetatenilor. Contracte cu firme care au un singur angajat, contracte de milioane cu firme abia infiintate, contracte inutile. Totul, in administratia locala, in Romania, si totul, sub nasul cetateanului.