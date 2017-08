Pensionarii consuma lunar, in medie pe persoana, cea mai mare cantitate de alimente (36,172 kilograme), urmati de agricultori (32,887 kg) si de salariati (32,611 kilograme).

Paine si produse de franzelarie (8,121 kilograme pe luna), legume si conserve din legume (6,891 kilograme), fructe (4,089 kilograme), carne proaspata (3,325 kilograme) si cartofi (3,255 kilograme). Acestea au fost cele mai consumate alimente lunar, in medie, in primele trei luni din acest an, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

Pe urmatoarele locuri se situeaza branzeturile si smantana (1,392 kilograme); preparatele din carne (1,245 kilograme); grasimile (1,203 kilograme); uleiul de porumb, floarea soarelui, soia (0,851 kilograme); malaiul (0,807 kilograme); faina (0,776 kilograme); zaharul (0,699 kilograme); dulceata, gemul, compotul, jeleurile (0,507 kilograme); orezul (0,429 kilograme); ciocolata, bomboanele, rahatul si alte produse zaharoase (0,198 kilograme).

Totodata, romanii au consumat, in medie, in fiecare dintre primele trei luni ale acestui an, aproape 13 oua si au baut 5,75 litri de lapte. Si pentru ca a venit vorba de bauturi, consumul lunar mediu pe persoana a fost de 2,388 litri de baturi alcoolice si de 5,347 litri de apa minerala si alte bauturi nealcoolice, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

