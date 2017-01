Valoarea pietei de fuziuni si achizitii din Romania a fost de 3,4-4 miliarde euro in 2016, cu 23% mai mult decat in anul precedent, pe fondul unei accelerari puternice in ultimul trimestru, iar in acest an ar putea ajunge la 3 miliarde de euro, in contextul in care numarul de tranzactii foarte mari, de peste 500 milioane de euro, ar putea scadea, anul trecut fiind unul exceptional, a declarat miercuri Ioana Filipescu, partener in cadrul firmei de consultanta Deloitte.

Anul trecut, piata a fost ridicata puternic de trei tranzactii de peste 500 milioane de euro, in a doua jumatate a anului, ceea ce ar fi exceptional sa se intample si in acest an, considera Filipescu. ”Prima jumatate a anului trecut a fost marcata de pesimism, dar ultimul trimestru al anului trecut a schimbat radical situatia. Asteptam o valoare de circa 3 miliarde euro a pietei de fuziuni si achizitii in acest an. Nu vorbim de o scadere a pietei, ci de un numar mai mic de tranzactii foarte mari, de peste 500 milioane euro. Anul trecut au fost trei, in conditiile in care in 2014 si 2015 a fost una pe an”, a explicat Filipescu, conform News.ro.

Una dintre cele trei mari tranzactii a fost vanzarea de catre Fondul de private equity Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), administrat de Enterprise Investors, a lantului de retail Profi catre fondul de investitii Mid Europa Partners pentru 533 milioane de euro. Aceasta a fost cea mai mare tranzactie din piata de retail din Romania, dar si a unui fond de private equity pe plan local.

Alta tranzactie de peste 500 milioane euro vizeaza vanzarea unui pachet de 51% din actiunile companiei KMG International (KMGI), prin care grupul kazah de stat KazMunayGas controleaza rafinaria Petromidia, catre compania chineza China Energy Company Limited (CEFC). De asemenea, marca de bere Ursus, detinuta de producatorul britanic SABMiller, face parte dintr-o tranzactie cu producatorul japonez de bere Asahi Group, care va mai prelua alte patru marci de bere din tari est-europene, valoarea totala fiind evaluata la 7,8 miliarde de dolari (circa 7,3 miliarde euro). Deloitte estimeaza valoarea marcii Ursus in cadrul tranzactiei la circa 500 milioane euro.

O alta operatiune a fost anuntata pe piata energiei, astfel ca Allianz Capital Partners, divizia de administrare a activelor a grupului financiar german Allianz, a semnat un acord pentru cumpararea unui pachet de 30% din actiunile distribuitorului de energie E.ON Distributie, valoarea tranzactiei ridicandu-se la circa 270 milioane de euro.

Piata de fuziuni si achizitii a crescut anul trecut si pe fondul unui avans al numarului de tranzactii de peste 5 milioane de euro, de la 71 la 85 de tranzactii. Valoarea medie a unei tranzactii a ramas relativ constanta, la 43 milioane euro. Cea mai mare pondere din valoarea totala au reprezentat-o fuziunile si achizitiile din sectorul bunurilor de larg consum (FMCG), cu o valoare de 856 milioane euro, reprezentand o cincime din total.

Acestea au fost urmate de cele din sectorul energetic (Oil&Gas), cu 595 milioane euro, si cele din retail, cu 533 milioane euro. Din totalul volumului de anul trecut, fondurile de investitii au reprezentat 27%. Piata de fuziuni si achizitii a cunoscut o crestere accelerata in perioada 2000-2008, iar cel mai bun an a fost 2008, cand valoarea ei a atins un nivel de aproape 7 miliarde euro. Dupa izbucnirea crizei financiare, piata s-a prabusit si a reinceput sa creasca abia in 2014.

