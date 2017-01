In zona euro a avut loc o crestere de 1,3% a acestor preturi, raportat la trimestrul al doilea. Cele mai mari cresteri fata de trimestrul precedent au fost inregistrate in Malta (5,4%), Irlanda (4,7%), Estonia, Lituania si Ungaria (toate cu 3,4%). Fata de aceeasi perioada a anului 2015, preturile locuintelor din Romania au avansat cu 7,1%, conform News.ro.

In UE cresterea a fost de 4,3%, iar in zona euro de 3,4%. Potrivit datelor Wall Street Journal, cresterea din zona euro este cea mai mare consemnata dupa anul 2008. Cele mai mari avansuri anuale ale preturilor locuintelor din UE au fost consemnate in Ungaria (11,6%), Letonia (10,8%) si Bulgaria (8,8%), in timp ce in Cipru au scazut cu 3,3%, iar in Italia cu 0,9%.

Sursa foto: Shutterstock/Denphumi