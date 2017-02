In prezent, mai multe banci mari inca mentin avansurile la creditele ipotecare clasice la 25% sau chiar 35%. Recent, a treia banca din sistem dupa active, BRD SocGen, anunta ca isi regandeste strategia pe ipotecare.

Este ca si cum bancile ar arunca copilul odata cu apa din scaldatoare. Pui 35% avans, nu mai vinzi nimic si la sfarsitul anului din ce platesti salariile? Pentru multe banci produsul (de credit ipotecar - n.r.) era o nava amiral - Gabriel Cretu, Adwisers

Anul trecut a fost unul in care avansurile au sarit in aer in momentul intrarii in vigoare a legii darii in plata, insa "a fost un foc de paie si pana la urma bancile se chinuie acum sa recastige increderea clientilor si sa coboare din nou avansul" la cote mai prietenoase.

"Cum am spus-o si la momentul intrarii in vigoare a legii (darii in plata - n.r.), exista un capitol in bugetul bancilor care trebuie umplut cu altceva. Veniturile generate de creditele ipotecare, pentru ca este practic imposibil sa faci un volum asemanator cu un avans de 35%, ar trebui compensate din alte parti", a spus Cretu la Profesionistii in Banking.

Este greu insa de anticipat care ar putea fi noile surse de venit, pentru ca pe zona de operatiuni trendul este in mod clar de scadere, in timp ce veniturile generate de creditele pentru IMM-uri poarta un risc semnificativ si nu toate bancile pot gestiona acest risc.

"Si asa putem spune ca pretul platit de consumatorul roman este mult mai mare fata de Occident, de exemplu in ceea ce priveste pachetele de cont curent. Dar, avem in sfarsit banci cu pachetul de cont curent zero, o obisnuinta de 20 de ani in Occident, si sunt tot mai multe", sesizeza fostul bancher.

Prima Casa, singura alternativa pentru clientii fara avans mare

Gabriel Cretu sustine ca Prima Casa ramane un produs de avans, aceasta fiind caracteristica imbatabila a produsului, pentru ca "tinerii care isi doresc sa faca primii pasi in viata, sa isi intemeieze o familie, nu au de unde sa scoata 10.000 de euro pentru avans". La nivelurile de avans cerute de banci inaintea legii privind darea in plata, de 15%, o familie ar fi trebuit sa stranga circa 10.000 de euro pentru achizitia unui apartament de 57.000 euro.

Pe de alta parte, in Occident, atrage atentia Cretu, avansul pentru ipotecarele standard ajunge si la 5%, pe anumite profile de risc.

Prin comparatie, pe programul Prima Casa, la un cost similar pentru locuinta, familia ar avea nevoie de un avans de pana in 3.000 de euro.

Exista alternative viabile la Prima Casa, pe pret, dar nu exista alternative viabile pe avans.

"Este clar ca nimeni la nivel politic si la nivelul factorilor decidenti din economie nu isi doreste ca acest program sa inceteze, pentru ca el ar avea repercusiuni destul de mari in mai multe industrii, cea de constructii, iar consumul ar scadea", este de parere Cretu.

El precizeaza ca in acest moment bancile implementeaza noul plafon, care ar trebui sa aiba acelasi parcurs ca anul trecut. "Recomand clientilor sa nu isi ia o casa in momentul asta daca nu sunt convinsi ca merita si le place, pentru ca vor sta 10-15 sau 20 de ani in ea si este pacat [...] Pot sa o ia si peste 2-3 luni", concluzioneaza managerul Adwisers.