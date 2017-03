Balanta externa a inregistrat, in prima luna a acestui an, un excedent de peste 400 de milioane de euro, desi balanta bunurilor a consemnat un deficit de 600 de milioane de euro.

Contul curent al balantei de plati externe a inregistrat, in luna ianuarie, un excedent aproape dublu fata de ianuarei 2016, respectiv 416 milioane de euro, fata de 211 milioane de euro cu un an in urma, desi balanta bunurilor s-a deteriorat semnificativ. reiese din datele publicate de Banca Nationala a Romaniei.

Balanta bunurilor a consemnat, in prima luna a anului, un deficit de aproape 600 de milioane de euro, mai mare cu 226 milioane de euro decat in prima luna a anului trecut. In acelasi timp, balanta serviciilor a inregistrat un excedent de 592 de milioane de euro, cu 17 milioane de euro mai mult decat in ianuarie 2016.

La excedentul de cont curent a contribuit si balanta veniturilor primare, cu un excedent de 399 de milioane de euro in ianuarie 2017, dupa ce in luna similara a anului trecut a integistrat un deficit de 115 milioane de euro, dar si balanta veniturilor secundare, cu un excedent de 23 de milioane de euro, desi in scadere cu 100 de milioane de euro fata de anul trecut.

Investitiile straine in prima luna din an, in scadere

Totodata, in prima luna a acestui an, investitiile directe ale nerezidentilore in Romania au insumat 260 de milioane euro, din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 207 milioane de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 53 milioane euro. Prin comparatie, in ianuarie 2016, investitiile straine directe au insumat 286 de milioane de euro.

Potrivit datelor BNR, datoria externa pe termen lung a insumat 68,47 miliarde de euro la 31 ianuarie 2017 (74,3% din total datorie externa), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2016.

In acelasi timp, datoria externa pe termen scurt a inregistrat nivelul de 23,7 miliarde de euro (25,7% din total datorie externa), in crestere cu 1,2% fata de 31 decembrie 2016.

Datoria externa totala a scazut, in ianuarie 2017, cu 369 de milioane euro. In structura, datoria publica s-a redus cu 416 milioane de euro, datoria autorit´┐Ż tii monetare cu 8 milioane de euro, iar datoria negarantata public a crescut cu 55 de milioane de euro.

“Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,4% in luna ianuarie 2017, comparativ cu 25,2% in anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 ianuarie 2017 a fost de 6,7 luni, fata de 6,4 luni la 31 decembrie 2016”, mai reiese din datele BNR.