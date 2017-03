Dobanzile vor creste in urmatoarele 12 luni, atat cele interbancare cat si cele la titlurile de stat, pe fondul avansului inflatiei si al deprecierii leului in raport cu euro, estimeaza analistii CFA Romania in cel mai recent raport publicat.

Conform documentului, aproape 93% dintre analistii chestionati intr-un sondaj derulat in interiorul organizatiei sustin ca dobanzile interbancare (ROBOR la 3 luni) si dobanzile la titlurile de stat pe 5 ani vor creste in urmatorul an, 90% prevad avansul inflatiei in aceeasi perioada, iar 67% se asteapta la deprecierea leului in raport cu euro.

Din prognozele exprimate de acestia reiese un nivel mediu al inflatiei de aproape 1,5% pentru intervalul martie 2017 - martie 2018, similar cu cel din intervalul anterior, si un curs de schimb de 4,58 lei/euro peste un an.

Totodata, 46% dintre analistii chestionati sustin ca indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BET) va creste in urmatoarele 12 luni, in timp ce aproape 29% nu vad nicio schimbare, iar un sfert sustin ca acesta va scadea.

Per total, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in februarie cu 2 puncte fata de luna precedenta, la 56,9 puncte.

Majorarea din luna februarie vine dupa ce indicatorul de incredere macroeconomica a scazut, in ianuarie, cu 6,4 puncte fata de luna precedenta, la 54,9 puncte, nivel minim din septembrie 2016.

In privinta situatiei economice pe plan mondial, in urmatorul an, 50% dintre cei chestionati se asteapta la conditii economice normale, in timp ce 28,6% estimeaza dificultati in domeniu, iar 21,4% vad o situatie buna.

Indicatorul CFA Romania de incredere macroeconomica, lansat in 2011, masoara anticipatiile analistilor financiari privind activitatea economica in Romania pentru urmatoarele 12 luni.

Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni in randul membrilor CFA Romania, asociatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrata de CFA Institute (USA). In prezent, organizatia are peste 180 de membri.

Sursa foto: Shutterstock/SukanPhoto